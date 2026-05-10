„Trotz enormen Spardrucks konnte der Heizkostenzuschuss in voller Höhe erhalten bleiben“, erinnert Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) daran, dass auch im Winter 2025/26 jeweils 340 Euro ausbezahlt worden sind. Dass in Summe weniger Geld geflossen ist, lag an den „gezielten Präzisierungen des Bezieherkreises, ohne die steirische Bevölkerung im Stich zu lassen“, so der Sozialreferent. Konkret ging der Heizkostenzuschuss an 17.533 Haushalte. 16.650 der Empfänger waren Österreicher, 883 weitere aus dem EU-/EWR-Raum. Ausmaß: in Summe 5,9 Millionen Euro. Drittstaatsangehörige konnten nicht mehr um diese Hilfe ansuchen. Dies sind etwa Menschen aus der Türkei, Bosnien oder Serbien.

Im Vergleich zum Winter 2023/24 erhielten um 1326 Haushalte weniger den Heizkostenzuschuss. Im Sozialressort führt man das auf das Eingrenzen des Bezieherkreises zurück. Das hätte gut 450.000 Euro an Einsparungen gebracht. Damals wurden die Anträge von 1563 Drittstaatsangehörigen positiv erledigt.

8800 Haushalte weniger, aber ...

Nimmt man jedoch den Winter 2024/25 als Maßstab, dann rasselte die Zahl der Heizkostenzuschuss-Empfänger von 26.347 binnen eines Jahres um 8814 herunter. Das sind weit mehr als Drittstaatsangehörige, die damals ein Heizgeld erhalten hatten. Bei Landesrat Amesbauer meint man, die beiden Heizsaisonen seien nicht vergleichbar, denn der Zuschuss konnte 2024/25 erstmals auch online beantragt werden. Nach technischen Problemen, Kritik des Städtebundes und wegen fehlenden Kontrollmöglichkeiten fielen die Online-Anträge im Vorjahr wieder flach.

Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ): „Die Auswertung der Daten zeigt, dass die Anpassung der Richtlinien goldrichtig war.“ © fpoe

Bevor man damit wieder online geht, müssten die Effizienz in der Verwaltung sowie die Missbrauchssicherheit abgeklärt sein. Wann das soweit ist, lässt man im Landhaus offen. Das Fachinformationssystem für die Kinder- und Jugendhilfe ist dringender umzusetzen.