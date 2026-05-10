Manchmal, dank ein bisschen Glück und viel mehr Können, heben Opernabende ab. Diese Premiere hob beim „Hab‘ mir’s gelobt“ der Feldmarschallin ab: Die Startrampe dazu hat das Dreamteam des Opern-Fin-de-siècle Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal gebaut. Die himmlischen Klänge des Trios im Finale des „Rosenkavalier“ brauchen aber die richtigen Interpreten. Anna Brull, Tetiana Miyus und Polina Pastrichak sorgten mit dem Dirigenten Vassilis Christopoulos für den magischen Schluss einer Produktion, die nicht nur musikalisch spannend ausfällt.

Das Damentrio Brull (als Octavian), Miyus (als Sophie) und Pastrichak (als Feldmarschallin) dominiert den Abend dennoch eindrucksvoll: drei frische, jugendliche, gerundete Stimmen, wobei Miyus‘ Sopran über die höchste Individualität und klangliche Intensität verfügt. Pastirchak verfügt über Natürlichkeit und viel Wärme in Farbe und Ausdruck, wobei ihre Marschallin ein wenig leichtgewichtig wirkt. Bei Anna Brull steigerte sich der Premierenjubel zur Standing Ovation. Obwohl die Sängerin ziemlich am Dirigenten klebte, was nicht unbedingt souverän wirkt, war das gerechtfertigt: Die Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt, hat keinen pastosen, sondern einen fein lasierenden Mezzo.

Die „blöde, große Stimm‘“ sucht man auch bei Wilfried Zelinka vergeblich. Er ist ein untypischer Baron Ochs auf Lerchenau und singt den Elefanten im Porzellanladen der Hofmannsthalschen Figuren mit schlankem Bass. Dass ihm die sanguinische Qualität des Ochs‘ fehlt, wird von der Inszenierung intelligent aufgefangen, in der er eine Doppelrolle spielt. Regisseur Philipp M. Krenn zeigt den Zirkellauf der Zeit. Die Marschallin erkennt in der jungen Braut Sophie sich selbst wieder und der Mittelakt ist als Erinnerung an ihre eigene Vermählung angelegt. Der Ochs mutiert dann zum Feldmarschall, einem Patriarchen, dessen Gemeinheit nicht wie beim Ochs hinter einer jovial-gutmütigen Fassade versteckt ist, während Zelinka in den beiden anderen Akten den etwas lächerlichen, aufgeblasenen Yuppie, der schon bessere Tage gesehen hat verkörpert.

Krenns Inszenierung ist ereignisreich, das sich fortlaufend drehende Bühnenbild (Momme Hinrichs) wird immer wieder effektreich schnell umgebaut und wenn einmal weniger passiert (wie im Finale des 1. Akts) kommen Videoprojektionen hinzu.

Aus dem vielköpfigen Ensemble ragen Corina Koller als Marianne Leitmetzerin und Iore Ciubanu als italienischer Sänger noch heraus.