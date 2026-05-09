Thomas Silberberger ist ein waschechter Tiroler. Einer, der auch in seiner fußballerischen Heimat bereits eine Legende ist. Ganze elf Jahre betreute er die WSG Wattens, heute WSG Tirol. Bundesliga-Aufstieg, Meistergruppenteilnahme und vor allem mehrere erfolgreich gemeisterte Abstiegskämpfe inklusive. In genau diesem befindet sich der vierte WAC-Trainer der laufenden Saison jetzt mit den Wölfen, könnte heute in Ried allerdings die Gespenster, die aus den Untiefen der 2. Liga heulen, endgültig vertreiben. Mit einem Sieg in Ried und einer Niederlage von Schlusslicht BW Linz bei seinem Ex- und Herzensklub WSG Tirol. „Von dem her sind die Daumen natürlich gedrückt“, sagt Silberberger grinsend. Auch ein Punkt in Ried würde dann reichen, wenn neben BW auch der GAK gegen Altach verliert. „Jetzt drücken wir nach dem Sieg gegen sie letzte Woche diesmal auch Altach die Daumen. Das ist der Modus, das macht es so spannend“, so Silberberger weiter.

„Dankbar für eine schöne Zeit“ bei der WSG ist er bis heute, weshalb für ihn auch ein anderes Szenario „ein echter Super-GAU“ wäre, wie er sagt. Verlieren WAC und WSG heute, käme es in der letzten Runde zum Abstiegs-Showdown zwischen den beiden Teams im Lavanttal. „Wenn es dann aber so ist, bin ich Angestellter des WAC und meine Aufgabe ist es, diese Mannschaft in der Liga zu halten, nicht eine andere“, sieht es der Trainer pragmatisch.

„Nach dem Klassenerhalt haben wir irgendwas dahergekickt“

Heute will er von den Ständen auf den anderen beiden Plätzen übrigens während des Spiels nichts wissen. „Wir müssen auf uns schauen, haben in der kurzen Trainingswoche genau die Dinge trainiert, die auf uns in Ried einprasseln werden: Viele lange Bälle, da werden die Besetzung und Verteidigung des Strafraums ein wichtiges Thema sein. Und wir adaptieren ein wenig, wie wir Ried anlaufen wollen, sodass wir in der letzten Linie immer Überzahl haben“, führt er aus. Ob Rieds bereits fixierter Klassenerhalt ein Vorteil für den WAC sein kann, kommentiert er schmunzelnd mit einer Anekdote: „Kann sein, weiß ich nicht. Aber als wir mit der WSG den Klassenerhalt fix hatten, haben wir danach irgendwas dahergekickt, waren bis auf ein Jahr nicht mehr konkurrenzfähig.“

Neben Jessic Ngankam und David Atanga (beide muskuläre Probleme) fehlen Marco Sulzner und Dominik Baumgartner gesperrt. „Diabate hat es schon in der zweiten Hälfte in Altach gut gemacht, für Sulzner rücken Kujovic oder Agyemang rein“, hat Silberberger vollstes Vertrauen.