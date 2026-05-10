Ab kommender Woche müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer zwischen Oberschütt und Neuhaus auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Gailbrücke wird wegen ihres schlechten Zustands grundlegend saniert. Das Land Kärnten investiert dafür 710.000 Euro.

Erneuert werden unter anderem die Abdichtung, die Randbalken, das Brückengeländer, die Leitschienen, die Brückenentwässerung, beide Fahrbahnübergangskonstruktionen sowie die gesamte Fahrbahn. „Eine grundlegende Sanierung der Gailbrücke ist dringend notwendig, um die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit hier weiterhin gewährleisten zu können“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Die Fahrbahnübergangskonstruktionen werden ausgetauscht, die Tagwasser- und Abdichtungsentwässerung erneuert und der Fahrbahnbelag im Bereich der Fahrbahnübergänge neu hergestellt © KK/Land Kärnten

Ampelregelung im Baustellenbereich

Konkret werden zunächst Randbalken und Fahrbahnbelag abgebrochen. Danach werden die Fahrbahnübergänge ausgetauscht, die Tagwasser- und Abdichtungsentwässerung erneuert und der Fahrbahnbelag samt Stützrippen im Bereich der Übergänge neu hergestellt. Zum Abschluss werden neue Leitschienen, Geländer und Handläufe montiert.

Während der Arbeiten ist die Brücke halbseitig gesperrt, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Eine örtliche Umfahrung ist über die B83 Kärntner Straße und die LR30 Schütt Straße möglich. Fertig sein soll die Sanierung Ende August. „Wir setzen hier einen wichtigen Schritt für die Sicherheit und Qualität der Brücke sowie für das gesamte regionale Straßennetz“, sagt Gruber.

Insgesamt sollen heuer 1,5 Millionen Euro in den Erhalt wichtiger Brücken in der Region fließen. Dazu zählen auch die Amerikanerhüttenbrücke, die Jakominibrücke und mehrere Bauwerke am Gailtalzubringer.