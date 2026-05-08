Ein deutscher Urlauber hat nach einem Rechtsstreit fast 1000 Euro Entschädigung für seinen Griechenland-Urlaub erhalten. Der Grund: Dauerreservierte Sonnenliegen machten den Poolbereich für seine Familie praktisch unbenutzbar.

Der Mann hatte 2024 mit seiner Frau und zwei Kindern für mehr als 7.000 Euro einen Pauschalurlaub auf der griechischen Insel Kos gebucht. Doch statt entspannter Tage am Pool begann für die Familie laut Gericht jeden Morgen derselbe Kampf: Bereits ab sechs Uhr früh seien fast alle Liegen mit Handtüchern blockiert gewesen.

Mit Handtüchern auf Boden gelegen

Trotz eines offiziellen Verbots griff das Hotel laut Kläger nicht ein. Selbst nach Beschwerden habe sich nichts geändert. Teilweise hätten die Kinder deshalb auf Handtüchern am Boden liegen müssen.

Das Amtsgericht Hannover gab dem Urlauber nun recht: Wenn Sonnenliegen dauerhaft durch „Handtuchreservierungen“ blockiert seien und das Hotel nichts dagegen unternehme, gelte die Reise als mangelhaft. Der Reiseveranstalter müsse für eine angemessene Organisation sorgen. Insgesamt sprach das Gericht der Familie 986,70 Euro Rückzahlung zu.

Der Fall sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil der sogenannte „Handtuchkrieg“ seit Jahren als Klassiker in europäischen Ferienanlagen gilt. In manchen Regionen Spaniens drohen Urlaubern für stundenlang reservierte Liegen mittlerweile sogar Geldstrafen.