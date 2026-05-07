Die Sonne scheint seit Tagen in der Steiermark und auch der Ausblick aufs Wochenende zeigt: Aktuell herrscht bestes Ausflugswetter. Den heimischen Tourismus freut es, er ist der große Profiteur der aktuellen Entwicklungen.

„Die aktuellen Zahlen zeigen klar: Die Steiermark ist ein gefragtes Ausflugsland – und das nicht nur im Tourismus, sondern als Lebensraum insgesamt“. hält Landeshauptmann Mario Kunasek fest. Ob spontane Tagesausflüge oder kurze Urlaube – aktuell funktioniert im steirischen Tourismus viel, die Nachfrage ist hoch, die Stimmung ist gut.

Schloßberg als Sieger

Das kann auch Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismusmarketing GmbH, bestätigen: „Die Steiermark spielt ihre Stärke konsequent aus: hohe Dichte, große Vielfalt und kurze Wege“, Insgesamt stellt das Bundesland mehr als 1600 Ausflugsziele, die sich allesamt über die letzten Jahre etabliert haben.

Zustätzlich zum Ausblick gibt der Steiermark Tourismus auch Einblick in die Zahlen aus dem Jahr 2025. Keine Sehenswürdigkeit war demnach so stark nachgefragt wie der Schloßberg (Bahn & Lift) 1 320 960 Besucherinnen und Besucher stürmten im Vorjahr auf den Grazer Hausberg. Auf Rang zwei rangiert die Mariazellerbahn, die sich über 773 300 Besucher freuen durfte.

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