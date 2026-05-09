Am Villacher Hauptplatz entsteht derzeit mit „Skin’n’Nose“ ein neues Kosmetikgeschäft. Hinter dem Konzept steht die „Boté GmbH“ mit Geschäftsführer Stefan Lang aus Oberösterreich. Das Unternehmen importiert und vertreibt seit fünf Jahren Kosmetik, Düfte und ausgewählte Lebensstilmarken und beliefert nach eigenen Angaben rund 250 Parfümerien in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Personal war früher gefunden als der Standort

In Villach sollen auf rund 200 Quadratmetern ein Einkaufserlebnis, individuelle Beratung und Orientierung rund um die Themen Kosmetik und Düfte geboten werden. „Die Parfümeriebranche befindet sich im Wandel. Man geht nicht mehr einfach in ein Geschäft und holt sich die Creme, die man immer schon benutzt hat“, sagt Lang, der mit dem Konzept ein Angebot abseits der Online-Shops bieten möchte.

Ungewöhnlich war laut dem Oberösterreicher die Entstehung des Standorts. „Das Personal ist zuerst gestanden, bevor die Geschäftsfläche gefunden war.“ Erfahrene Branchenkollegen aus Villach hätten sich gemeldet, weil sie für das Konzept arbeiten wollten. Erst danach sei die Suche nach einem Geschäftslokal konkret geworden. Ausschlaggebend waren schließlich die zentrale Lage am Hauptplatz und „das wunderschöne Gewölbe“.

So wird das Geschäft zukünftig aussehen, noch wird aber umgebaut © KK/Boté GmbH

Soft-Opening am 1. Juni

Drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen künftig im Geschäft stehen. Geplant ist zunächst der Verkaufsbetrieb. Ob später auch Behandlungen angeboten werden, werde von der Nachfrage abhängen. Einzelne Marken sollen aber bereits mit Promotion-Behandlungen vor Ort vorgestellt werden, damit Kundinnen und Kunden die Produkte besser kennenlernen.

„Wir wollen dazu beitragen, dass sich Villacherinnen und Villacher wohler fühlen in einer Zeit, die immer stressiger wird“, sagt Lang. Das Soft-Opening findet am 1. Juni, die offizielle Eröffnung am 5. Juni statt. Geöffnet ist zukünftig Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.