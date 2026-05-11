Die Gemeinde Lesachtal und der Verein „Kulturwerkstatt Lesachtal“ setzen ein starkes Zeichen für die regionale Identität. Werke aus Literatur, Musik, Gesang, Komposition und bildender Kunst werden in verschiedenen Schaukästen in der Volksmusikakademie Lesachtal gezeigt. „Für diese Ausstellung wurde die kulturelle Vielfalt des Tales systematisch erfasst und in zeitgemäßer Form präsentiert“, ist Bürgermeister Bernhard Knotz begeistert von dieser Initiative.

„Es sind Werke, die von Lesachtalern geschaffen wurden“, freut sich der Ideengeber Werner Lexer. Die älteste literarische Ausgabe stammt vom berühmten Sprachforscher Matthias von Lexer aus dem Jahre 1859. Über 20 Bücher hat der gebürtige St. Lorenzner Engelbert Obernosterer veröffentlicht. „Neben der Literatur darf man die Musik nicht vergessen“, fügt Lexer hinzu. Selbst ein passionierter Musiker, hat er alle Aufnahmen von Lesachtaler Gruppen und Blasmusikkapellen zusammengetragen. Ergänzt wird die Sammlung mit Werken heimischer Künstler und Komponisten. Zudem sind alle Urheber digital festgehalten. Von Literaten gibt es Leseproben, Aufzeichnungen von Musikgruppen oder gesangliche Beispiele.

Melissa Naschenweng wird im Lesachtal mit einem Kulturstern geehrt © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Bereichert wird die Ausstellung von Autoren, die Bücher über das Lesachtal verfasst haben, und alten Ansichten aus der Region. Finanziert wurde diese Initiative von der Leader-Region Hermagor und der Gemeinde Lesachtal. Am Samstag, dem 16. Mai um 20 Uhr wird diese Schau offiziell eröffnet – verbunden mit der Übergabe der Lesachtaler Kultursterne an die beitragenden Personen. Einer dieser Sterne ist für den Lesachtaler Schlagerstar Melissa Naschenweng reserviert.