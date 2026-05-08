Menschen mit Behinderung sind im Beruf oft mit Vorurteilen und Barrieren konfrontiert. Mit der Inklusionswoche von Billa, die diesmal auch in der Filiale in Mureck stattfand, ermöglichte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA)-Betriebsservice vom Sozialministerium den Jugendlichen, die Tätigkeitsbereiche eines Supermarkts kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.

„Wir möchten Menschen mit Beeinträchtigungen mit der Inklusionswoche einen niederschwelligen Einstieg ins Berufsleben ermöglichen, damit ihnen ein längerfristiges Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis erleichtert wird“, erklärt Billa-Vertriebsmanager für die Steiermark, Herbert Vallant.

NEBA-Betriebskontakterin Manuela Mühlberger-Gombocz (l.), Marktleiter Maximilian Seemann, Marktmanagerin Susanne Leber und Vertriebsmanager Herbert Vallant waren mit den Teilnehmern zufrieden © KLZ / Andreas Neumayer

Begeisterte Praktikanten

Die Teilnehmenden lernten die unterschiedlichen Bereiche der Billa-Filiale kennen. Von Obst- und Gemüse über das Schlichten der Regale bis hin zum Kassieren, überall brachten sich die Jugendlichen mit ein. „Alle waren die gesamte Woche über sehr bemüht. Mit den vielfältigen Arbeitsbereichen konnten wir den Teilnehmern eine sinnvolle Tätigkeit anbieten", freut sich Marktmanagerin Susanne Leber.

Die Praktikantinnen Silvia und Yvonne waren in der Obstabteilung im Einsatz © KLZ / Andreas Neumayer

„Mir machte in dieser Woche vor allem das Sortieren und Einschlichten des Obsts und Gemüses viel Spaß“, betont Praktikantin Silvia. Auch Hanna stellte sich beim Einschlichten der Regale geschickt an. „Mit der Zeit wusste ich schon automatisch, wo was genau hingehört. Das ging dann fast schon im Alleingang und ich wusste, was ich zu tun habe“, schildert die ambitionierte Aushilfe.

Die Regale wurden von den jungen Praktikanten mit großem Engagement befüllt © KLZ / Andreas Neumayer

Zum Abschluss der Arbeitswoche zogen alle ein positive Bilanz. „Mit dem jährlichen Inklusionsprojekt setzen wir ein klares Zeichen für mehr Chancen, Vielfalt und gelebte Inklusion in der Arbeitswelt“, analysierte NEBA-Betriebskontakterin Manuela Mühlberger-Gombocz.