Wenn der Niederschlag fehlt und es in der Steiermark trocken ist, blicken viele gespannt nach St. Ilgen zur Zentralwasserversorgung Hochschwab Süd. Was sowohl die Grazer als auch die Einheimischen dabei eint? Sie machen sich Sorgen um‘s Wasser.

Zeit also für eine Wasserstandsmeldung und einen Besuch bei ZWHS-Betriebsleiter Markus Petz. Er sagt: „Die Studien zeigen, dass es genug Wasser gibt und wir gehen, wie wasserrechtlich vorgeschrieben, auch sorgsam damit um.“ Entnommen wird dieses aus einem riesigen Grundwasserkörper, der auf 40 bis 80 Millionen Kubikmeter geschätzt wird.

Trotzdem entstehen immer wieder Mythen, die paradoxerweise aus der Trockenheit ihre Quelle beziehen. „Da heißt es manchmal, dass wegen uns die Bäche der Region trocken sind, weil das ganze Wasser nach Graz geht“, führt Petz aus.

Maximal 200 Liter pro Sekunde

Wer wie viel Wasser bekommt, ist aber streng geregelt. Dem zugrunde liegen einige hydrogeologische Berichte sowie eine wasserrechtliche Genehmigung. „Von den Brunnenanlagen in St. Ilgen fließen 200 Liter pro Sekunde in Richtung Graz, unterwegs gibt es Wasser-Übergabestationen in Thörl, Kapfenberg, Bruck, Pernegg und Frohnleiten“, erklärt der Betriebsleiter. Dass dieser Wert eingehalten wird, ist dabei die Aufgabe der ZWHS.

Markus Petz zeigte das Betriebsgebäude © KLZ / Markus Lösel

Die sogenannte Erneuerungsrate, also der Zufluss von neuem Wasser, beträgt jährlich um die 30 Millionen Kubikmeter. Mit den 200 Sekundenlitern, die die ZWHS entnehmen darf, werden von diesen 6,3 Millionen Kubikmeter pro Jahr entnommen. Damit wird also weniger als die Hälfte des jährlichen Zuflusses als Trinkwasser abgeleitet.

Gemeinden geben sich Wasser ab

So kann etwa die Stadt Bruck bis zu zehn Liter pro Sekunde entnehmen, Pernegg und Frohnleiten haben Verträge für je einen Sekundenliter. In Graz kommen pro Sekunde 168 Liter Hochschwabwasser an. Wichtig dabei: „Wenn es in einer Gemeinde eine Knappheit gibt oder deren Grundwasseranlage einen Defekt hat, liefern wir nicht mehr Wasser als sonst. Da können sich die beteiligten Gemeinden nur Teile ihres Wassers weitergeben.“

Betriebsleiter Markus Petz hat in seinem Büro alles fest im Blick © KLZ / Markus Lösel

Für alle, die sich noch näher mit dem Wasser vom Hochschwab beschäftigen wollen, gibt es beim Bodenbauer ein Museum, das sich unter anderem damit befasst. Auch am Tag des Trinkwassers am 12. Juni gibt es dort ein umfassendes Programm zu erleben.