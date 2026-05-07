Laut einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Deloitte hat die weltweite Pharmaindustrie 2025 erneut höhere Renditen auf ihre Forschungsausgaben erzielt als im Vorjahr. Gleichzeitig löst Übergewicht Krebs als wichtigsten Umsatztreiber ab. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse von 20 der weltweit größten Pharmaunternehmen wie AstraZeneca, Pfizer oder Novo Nordisk.

Konkret dürfte laut der Studie die durchschnittliche prognostizierte Rendite für Investitionen in Forschung und Entwicklung 2025 bei 7 Prozent liegen. Damit sei die erwartete Rendite das dritte Mal in Folge gestiegen; 2024 lag diese noch bei 5,9 Prozent.

„Schlankmacher“ als Umsatz- und Gewinntreiber

Der Erfolg beruht laut Deloitte vor allem auf Wirkstoffen mit GLP-1- sowie GLP-1/GIP-Mechanismus, die auf die Behandlung von Übergewicht und Diabetes abzielen. Ohne diese wäre die Rendite mit 2,9 Prozent nicht einmal halb so hoch ausgefallen. Aus dem gleichen Grund schoss der durchschnittlich erwartete Spitzenumsatz pro Medikament von 510 auf 598 Millionen US-Dollar (von 433 auf 508 Millionen Euro). Ohne die besagte Wirkstoffklasse hätte er bei lediglich 353 Millionen Dollar gelegen.

Das Ozempic GLP-1 kann eigenständig verabreicht werden. Die starke Nachfrage hat in der Vergangenheit zu Engpässen geführt und Kritik seitens der Mediziner, falls keine Adipositas vorliegt © AFP/Indranil Mukherjee

„Übergewicht“ steht gemäß Deloitte erstmals an der Spitze der wichtigsten Umsatztreiber – die Krebsforschung rangiert nur noch auf Rang zwei. Der Bereich stehe nun für ein Viertel der erwarteten Umsätze der Spätphasen-Pipeline - vor drei Jahren sei er mit einem Prozent noch „völlig unbedeutend“ gewesen.

Milliardengeschäft: Riskanter Fokus auf Blockbuster

Deloitte stellt ferner fest, dass die Pharmagesellschaften ihre Forschung immer stärker auf Projekte mit einem hohen Umsatzpotenzial fokussieren. Aktuell stünden gerade mal 9 Prozent der Projekte in der Spätphase der Entwicklung für 70 Prozent der erwarteten Umsätze. Der Fokus der Branche auf Blockbuster sei zwar nicht neu, so ausgeprägt wie in 2025 sei er aber noch nie gewesen. „Wir sehen wegen der starken Konzentration auf wenige Forschungsprogramme ein hohes Klumpenrisiko – das macht die Branche anfällig für Rückschläge“, sagt Alexander Mirow, Leiter Life Sciences bei Deloitte Schweiz.

Die steigenden Risiken gehen mit wachsenden Ausgaben einher: Die durchschnittlichen Entwicklungskosten pro Medikament haben sich im Vorjahresvergleich mit einem Anstieg von 2,2 auf rund 2,7 Milliarden Dollar deutlich erhöht.