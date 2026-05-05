Nach einer Phase des kurzen Durchatmens, scheinen der Iran und die USA nun wieder auf einen Eskalationskurs einzuschwenken. Auf eine US-Initiative zur Öffnung der Meerenge von Hormuz reagierte das Regime in Teheran mit Angriffen auf Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die handelspolitischen Folgen indes reichen längst weit über steigende Ölpreise hinaus. Betroffen von der Blockade am persischen Golf sind heute nicht nur international tätige Konzerne – nein, die Folgen spüren auch Jungunternehmen wie das in Schladming ansässige Start-up BerBerSan unmittelbar.

BerBerSan-Trio: Der Internist Babak Bahadori, die Pharmazeutin Agnieszka Magg und der Ökonom Bernhard Sikora © BerBerSan

„Wir sind zu hundert Prozent abhängig vom Iran“, sagt BerBerSan-Geschäftsführer Bernhard Sikora zur Kleinen Zeitung. Seit gut einem Jahr sorgt das Unternehmen mit dem weltweit ersten flüssigen Berberin-Produkt für Aufsehen. Gegründet vom Internisten Babak Bahadori, der Pharmazeutin Agnieszka Magg und dem Ökonomen Bernhard Sikora, verkaufte BerBerSan zwischen März 2025 und März 2026 rund 15.000 Flaschen Berberstin. Zunächst primär über den eigenen Online-Shop, heute „zu rund 60 Prozent über Apotheken“, wie Sikora erzählt. Das hehre Versprechen des steirischen Trios: Mit dem Nahrungsergänzungsmittel könne der Blutzuckerspiegel reguliert und das schlechte LDL-Cholesterin gesenkt werden.

Während man beim eingesetzten pflanzlichen Wirkstoff Berberin auf asiatische, hauptsächlich chinesische, Produzenten setzt, kommen die ebenfalls essenziellen Berberitzen vollständig aus Khorasan im Nordosten des Iran. Dort werden sie von Kleinbauern geerntet und getrocknet, bevor die Früchte schließlich im Ennstal weiterverarbeitet werden.

Zurzeit aber liegt die Lieferkette völlig brach. „Wir erreichen den Großhändler im Iran nicht mehr“, sagt Sikora. Alternativen seien rar gesät, 95 Prozent des Berberitzen-Weltmarktes würden vom Iran aus bedient. Nur auf einer usbekischen Hochebene gibt es weiteren „semi-professionellen Anbau“, schildert Sikora.

Berberstin: 15.000 Flaschen in einem Jahr verkauft © BerBerSan

Wie das Start-up in der frühen Phase die unternehmerisch herausfordernde Phase meistern will? Einerseits habe man bereits vor ein paar Monaten und mit Anbahnung des Konflikts die Lager gefüllt, andererseits versucht BerBerSan Restbestände zu kaufen. Auch, wenn sich die Marktpreise bereits verdoppelt haben. „Bis August sind wir sicher“, sagt Bernhard Sikora. Den Preis der eigenen Produkte wolle man vorerst nicht verändern. Immerhin sei man gerade in der Markterschließung und habe frische Apotheken-Partner an Bord.

Perspektivisch denkt man beim steirischen Jungunternehmen weiter an Wachstum. „Wir wollen die Großproduktion auf die Schiene bekommen“, erklärt Bernhard Sikora. Ist das einmal geschafft, locken neue Märkte wie Deutschland oder die Schweiz.