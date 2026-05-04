Hermann Hauser ist Österreicher von Weltrang. In Großbritannien, rund um Cambridge, ist sein unternehmerischer Fußabdruck heute so groß, dass Medien begannen, Hauser in Reminiszenz an den legendären Apple-Boss als den „britischen Steve Jobs“ zu bezeichnen. Global bekannt ist Hauser nicht zuletzt als Mitgründer der Firma ARM. Ein Mikroprozessor-Spezialist und an der Börse rund 200 Milliarden US-Dollar schwer.

Heute spielt Hermann Hauser, der mittlerweile in Neuseeland lebt, vor allem als Risikokapitalgeber für Start-ups eine bedeutende Rolle. Auch bei steirischen Start-ups, wie dem Mikrolautsprecher-Hersteller USound.

Hauser kommt nach Graz

Im Herbst wird Hauser Graz besuchen, um dort am Start-up-Zentrum Unicorn von 28. September bis 2. Oktober dem nach ihm benannten „Hermann Hauser Frontier Lab“ beizuwohnen. Erstmals verlässt die 2015 als „I.E.C.T Summer School“ ins Leben gerufene Veranstaltung damit Tirol. Künftig wird das im deutschsprachigen Raum gewichtige Event alternierend in Graz und Tirol stattfinden.

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„Mit 20 Start-ups, davon 40 bis 50 Prozent aus Österreich“, rechnet Jasmin Güngör vom Veranstalter Onsight Ventures. Angesprochen werden vor allem DeepTech-Ausgründungen, die knapp vor einer Finanzierungsrunde stehen. Also wachstumsaffine Start-ups mit enger Anbindung an die Forschung. Egal, ob sie dem Energie-, Mobilitäts-, KI-, oder Weltraumbereich entspringen. Die Bewerbungen für das „Bootcamp“ (Güngör) – ein Schwerpunkt liegt auf dem „Pitchen“, also Vorstellen, von Ideen – laufen bereits, neben Hauser selbst werden zahlreiche internationale Mentorinnen und Mentoren, viele davon aus dem Umfeld der Universität Cambridge, zu Gast sein.

Im Gespräch: IV-Geschäftsführer Christoph Robinson, Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Jasmin Güngör (Onsight Ventures), Grazer Stadtrat Kurt Hohensinner © Foto Fischer

Von einer „Leuchtturm“-Veranstaltung spricht Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer, „es gibt aus meiner Sicht wenig Besseres“. Die Steiermark selbst sieht der Politiker als Start-up-Standort nicht schlecht aufgestellt. Wenngleich „im Übergang von Wissenschaft zur Wirtschaft noch viel mehr passieren kann“. Grundsätzlich, so Ehrenhöfer, gehe es auch um ein verändertes Selbstverständnis: „Wir müssen uns wieder zutrauen, ein vernünftiges Produkt von der Steiermark aus für die Welt zu produzieren.“

Man könne die Steiermark als Wirtschaftsstandort mit Events wie dem Hermann Hauser Frontier Lab zweifelsohne „noch stärker in den Feldern Innovation und Technologie positionieren“, ergänzt Christoph Robinson, Geschäftsführer der steirischen Industriellenvereinigung (IV). Es gelte nun, die Steiermark als „Spin-off-Hub Österreichs“ zu positionieren. Denn schon jetzt würde es im Bundesland überdurchschnittlich viele DeepTech-Start-ups geben.