Dass Journalisten behaupten, eine ihrer Geschichten hätte etwas in der Welt verändert, kommt oft vor. Und manchmal stimmt das ja auch.

Dass Journalisten mit ihrer Arbeit aber eine ganze Branche umkrempeln – diese Fälle muss man dann doch intensiver suchen. Bei Simon Kravagna aber wird man fündig. Er hat mit der Gründung des Magazins Biber im Jahr 2006 das Milieu der Migranten in Wien in den Journalismus geholt – Berichterstatter ebenso wie als Gegenstand innerer Betrachtung.

Um diese Geschichte zu erzählen, muss man in Krumpendorf beginnen. In einem Atelier, in dem es „stets nach Terpentin roch, in das wir Kinder aber immer hinein durften“. Der Mann, der dort malte: Peter Krawagna. Bildender Künstler, der auch mit mittlerweile 89 Jahren noch immer hochaktiv ist. Und die Kinder, die immer hinein durften, waren Suse, Christian und eben Simon. Während Suse als Künstlerin hocherfolgreich ist und Christian als Professor an der Akademie der Bildenden Künste lehrt, „ging das künstlerische Gen an mir vorbei“. Was der weitgereiste Vater ihm aber wohl vererbte: die Aufgeschlossenheit. „Mit 16 habe ich als Gymnasiast in Viktring politische Magazine verschlungen und später auch Politikwissenschaft studiert“, erzählt Kravagna. Der Einstieg in den Journalismus geschah dann eher zufällig. Nachdem er Südafrika kurz nach Ende der Apartheid besuchte, verfasste er einen Artikel und schickte ihn an den damaligen News-Chefredakteur Peter Pelinka. Das erste Praktikum war fixiert, bald stellte sich aber auch die erste Ernüchterung ein. „Es ging da in den Redaktionskonferenzen nur um Gagen, Gagen und Gagen. Das waren damals die großen Schlagwörter.“

Exklusiv-Interview in Ramallah

Eine Zugespitztheit, die Teil des Mediums war, die ihm aber nicht immer behagte. „Ich wollte immer den Realitäts-Check, ging hinaus.“ So kam es auch, dass ihm ein Hotel in Ramallah genannt wurde, von dem aus er eine Telefonnummer wählen sollte. Von dort würde man ihn abholen und zu Palästinenserführer Jassir Arafat geleiten. Im Jahr 2002, die zweite Intifada war gerade auf ihrem Höhepunkt, ein Exklusiv-Interview, das so ziemlich jeder westliche Polit-Journalist führen wollte. Kravagna bestieg das Flugzeug, fuhr hin und bekam das Interview.

Kravagna beim Exklusiv-Interview mit Jassir Arafat © Privat

Damals, als Format-Redakteur, schrieb er auch als erster Journalist Österreichs über einen Mann, der heute (Web-)Seiten füllt: Herbert Kickl, den er als den eigentlichen Gagschreiber Jörg Haiders enttarnte.

An seine journalistischen Grenzen stieß er ein paar Jahre später, als er Innenpolitik-Journalist beim Kurier war. „Es gab damals den Visa-Skandal an der Botschaft in Belgrad, wir hatten aber im ganzen Haus niemanden, der die Sprache sprach. Ein paar Wochen später ging es uns bei der Recherche zu Vorgängen in Moscheen ähnlich. Wir berichteten, ohne in der Tiefe recherchieren zu können.“ Statt nach einer kurzfristigen Lösung zu suchen, wandte sich Kravagna dem größeren Problem zu: „Wien ist eine Stadt mit hohem Migrationsanteil. Die klassischen Medien hatten aber keinen Zugang zu diesen Menschen. Weder als Journalistinnen und Journalisten noch als Leserinnen und Leser.“ Und so kam es, dass er eine Multi-Kulti-Truppe um sich scharte und Themen beleuchtete, die damals völlig neu waren. Titel-Geschichten wie „Ich bin der letzte Österreicher in meiner Klasse“ gab es im Biber bereits Ende der 2000er-Jahre zu lesen. In anderen Medien erst Jahrzehnte später. Dass die extremrechte FPÖ-nahe Seite unzensuriert.at häufig das Magazin Biber zitierte, störte ihn nicht. „Ich sagte meinen Leuten immer: Schreibt, was stimmt. Ihr könnt euch nicht aussuchen, wem das gefällt.“

Der Name hat übrigens recht wenig mit dem Tier zu tun. „Biber ist der Paprika in der Türkei, gleichzeitig verstehen aber auch alle Menschen vom Balkan, dass es um etwas Scharfes geht.“

Kür durch Jury

Bis 2019 stand er als Chefredakteur und Geschäftsführer an der Spitze, lernte dabei Dinge, die Journalisten sonst oft nicht so interessieren: Woher kommt eigentlich das Geld, um etwa 50.000 Exemplare des Biber drucken zu lassen? Zudem sorgte er mit der Biber-Akademie dafür, dass zahlreiche junge Menschen ein Einstieg in den Journalismus gelang, und baute sich damit indirekt das Sprungbrett, um Geschäftsführer des Forums Journalismus und Medien zu werden - einer Weiterbildungseinrichtung für Journalisten und Verlagshäuser, in der die Digitalisierung vorangetrieben wurde.

Blieb da überhaupt Zeit für Privatleben? Seine drei Söhne Viktor, Gabriel und Jakob würden wohl mit „Ja“ antworten. „Wir sind als Familie viel in den Bergen unterwegs, aber auch in Kärnten.“ Den ersten Sprung in den Wörthersee absolvierte er heuer bereits zu Ostern, wobei es „echt nur ein kurzer Sprung war“. Dass die Arbeit ab und an doch am Küchentisch Thema ist, liegt aber in der Natur der Partnerschaft. Denn die Frau an seiner Seite ist Gaby Konrad, Politik-Journalistin und Moderatorin im ORF.

Journalistin und Moderatorin Gaby Konrad ist die Frau an seiner Seite © Privat

Dass ihn nun eine Jury unter Dutzenden Bewerbern zum neuen Geschäftsführer der Wiener Zeitung kürte und er damit künftig dem ältesten Medienhaus der Welt vorsteht, ist wohl Ehre, aber noch in viel größerem Maß Aufgabe. „Es geht um die Stärkung des Medienstandorts, das Vorantreiben von Kooperationen und letztlich auch um Medienkompetenz im Land.“ Und wer wäre geeigneter, als einer, der schon einmal die Branche umgekrempelt hat.