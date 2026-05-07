Eine 14-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch in Gablitz (Bezirk St. Pölten) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde laut Polizeiangaben vom Donnerstag vom Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Einen weiteren Zusammenstoß eines Autos mit einem Fußgänger gab es indes in Vösendorf (Bezirk Mödling), wo ein 27-Jähriger reanimiert werden musste und schwere Verletzungen erlitt.

Der Unfall in Gablitz hatte sich gegen 17 Uhr ereignet. Der Teenager aus Wien wollte im Ortsgebiet die B1 überqueren, ein 54-Jähriger erfasste das Mädchen dabei mit seinem Wagen.

Musste reanimiert werden

In Vösendorf hatte der 27-jährige syrische Staatsbürger am Mittwoch kurz vor 21 Uhr laut einem Zeugen den Schutzweg der B17 trotz Rotlichts der Ampelanlage betreten. Ein von einem 24-jährigen Wiener gesteuerter Pkw erfasste den Mann und beförderte ihn zu Boden. Der 27-Jährige wurde von der Rettung reanimiert und anschließend in das Wiener AKH gebracht.