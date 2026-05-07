Viel Wirbel um heiße Luft: Ein Wiener Jurist bekam es mit den Behörden zu tun, nachdem er an einem späten Dezemberabend in der Gegenwart eines Beamten einen Darmwind entweichen lassen hatte. Darüber berichtet die Wochenzeitung „Falter“. Philipp Freund, Mitarbeiter einer renommierten Kanzlei im 1. Wiener Gemeindebezirk, sollte 150 Euro zahlen. Obendrein kam eine Strafe von 300 Euro für „Schmunzeln“ über die Amtshandlung.

In einem Instagram-Video erzählt Freund gegenüber Falter-Chefredakteur Florian Klenk, dass er damals gerade Zigaretten an einem Automaten kaufte. „Ich war wirklich mit meinen Gedanken erstens einmal woanders und zweitens nicht bei dem Streifenbeamten, der in ein paar Metern Entfernung an mir vorbeigegangen ist. Mich hat ein dringendes Bedürfnis der Natur überkommen“, schildert der Anwalt. Der Polizist soll ihn zunächst nur belehrt haben.

Öffentlichen Anstand verletzt

In der Strafverfügung heißt es: „Sie haben durch folgende Begehungsweise den öffentlichen Anstand verletzt: Entweichen lassen eines lauten Darmwindes in Gegenwart eines uniformierten Einsatzbeamten (...)“. Der nicht detailliert definierte Bestand der Anstandsverletzung ist unter Paragraph 1 des Wiener Landes-Sicherheitsgesetz geregelt. Selbiger findet sich auch im steirischen (Paragraph 2) sowie Kärntner (erster Abschnitt) Pendant.

Freund sagt, er habe kurz nach dem Vorfall beruflich mit einer Journalistin telefoniert und ihr die Situation geschildert. Er sei dabei „vielleicht ein wenig amüsiert“ gewesen. Der Polizeibeamte - noch in Hörweite - verstand jedoch keinen Spaß und teilte Freund sinngemäß mit, er habe nun zwei Anzeigen am Hals. Erstens für den Darmwind und zweitens, weil er sich über die Amtshandlung lustig gemacht habe.

Landesverwaltungsgericht gibt Anwalt recht

Der Anwalt hat gegen die Strafen Einspruch erhoben, das Landesverwaltungsgericht hat laut „Falter“-Recherche entschieden: „Dem Beschwerdeführer entwich der Darmwind unwillkürlich.“ Das anschließende Lachen während des Telefonats falle unter die freie Meinungsäußerung. Der Polizist soll sich nicht mehr an den Abend erinnern können.