Unbekannte Täter haben offenbar in der Nacht auf Mittwoch im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au einen 20-Jährigen brutal attackiert und dem jungen Mann mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Daraufhin flüchteten sie mit der Umhängetasche des Opfers, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Ägypter wurde in der Klinik notoperiert, er befand sich aktuell in stabilem Zustand und konnte bereits befragt werden.

Zeugen werden gesucht

Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes und schweren Raubes auf. Anrainer hatten zuvor im Bereich der Nagillergasse/Ingenuin-Fischler-Straße bzw. Tiergartenstraße eine Auseinandersetzung wahrgenommen, erklärte Polizeisprecher Stefan Eder gegenüber der APA. Daraufhin hätten sie die Exekutive gerufen, die den 20-Jährigen letztlich vorfand. Die Tatwaffe, vermutlich ein Messer, wurde bisher nicht gefunden,

Der Mann wurde inzwischen bereits befragt. Er gab an, von mehreren Personen attackiert und verletzt worden zu sein. Er könne sich aber nicht erklären, weshalb es zu dem Überfall gekommen war. Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich beim Landeskriminalamt (Tel. 059133 70 3333) zu melden. Die Tat hatte sich zwischen 23.45 Uhr und 00.15 Uhr ereignet.