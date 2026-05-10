„Wenn die Kinder im Bett sind, dann geh’ ich in meinen Keller“, grinst Anita Wolkowitsch. Im Keller ihres Einfamilienhauses in Wildon hat sie ihr kleines Tonstudio aufgebaut – dort bastelt sie an Musik ihrer Band One Last Story. Es ist eine abendliche Rückkehr in ihr altes Musikerinnenleben: Denn acht Jahre lang war Wolkowitsch mit der Grazer Band Cuvée sehr erfolgreich in der österreichischen Hardcore- und Metal-Szene unterwegs.

Mit ihr als Frontfrau teilten sich Cuvée die Bühne mit Bands wie Rise Against und Volbeat, spielten am Frequency Festival und wurden von den Musiksendern MTV und GoTV gespielt – erstere hatten der Band sogar ein „All Eyes on“-Feature gewidmet. „Das Musikerinnenleben war damals mein Traum: Übernachten im Bus und sich von Tankstellen-Jause ernähren“, erzählt Anita: „Ich habe nur für die Band gelebt.“ Doch 2012 machte sie einen harten Schnitt: Sie hatte ihren Mann kennengelernt – „und dann habe ich bemerkt, dass auch andere Dinge Spaß machen, wie Fußball-Schauen oder Schwimmen gehen.“ Sie löste die Band auf, die beiden heirateten, zogen in ein Haus aufs Land und bekamen zwei Buben – Felix ist jetzt sieben Jahre alt und geht in die erste Klasse Volksschule, Robin gerade vier geworden.

Anita Wolkowitsch mit ihrer Familie © Privat

Ein ganz normales und schönes Familienleben mit Rasenmähen, Spielen und gemeinsamen Ausflügen folgte, es fehlte eigentlich an nichts. Auch in der Arbeit: Wolkowitsch ist Lehrerin für Mathematik und Musik und stellvertretende Direktorin an der Mittelschule in Leutschach. Dann aber stand die Taufe des jüngeren Buben an: „Wir wollten keine 08/15-Musik, also habe ich die Jungs gefragt, ob sie nicht wieder mit mir auftreten wollen.“ Und dabei wurde schnell klar – Anita und ihre „Jungs“ hatten wieder Blut geleckt, die Band wurde reaktiviert. Allerdings unter neuem Namen: „Cuvée konnte damals sowieso niemand richtig aussprechen, und wir haben uns inzwischen auch musikalisch verändert.“

Hart und herzlich

One Last Story bezeichnen ihre Musik als „Heartcore“, also harte Rockmusik zwischen Hardcore, Emo und Metal – aber mit viel Gefühl. Bis auf den Bassisten sind alle wieder dabei, auch der Rest der Band ist mittlerweile über 40 Jahre alt, verheiratet und steht fest im Familien- und Berufsleben. Was auch im Vergleich zu früher außerdem anders ist: „Wir wissen jetzt, was wir wollen. Wir gehen unseren Weg und wollen uns nicht mehr verbiegen – früher versuchten Plattenfirmen noch, uns poppiger zu machen, das kommt jetzt nicht mehr infrage“, sagt Wolkowitsch. Mit dem deutschen Produzenten Christoph Wieczorek (Annisokay, Electric Callboy, Future Palace) ist bereits eine erste EP erschienen, mit „Breakdowns“ hat die Band kürzlich eine neue Single nachgelegt.

In ihre Songs – der Titel „Breakdown“ spricht für sich selbst – fließt natürlich viel aus ihrem Familienleben ein. „Das Songschreiben ist für mich wie eine Psychotherapie“, sagt Wolkowitsch. „Ich habe wieder zu mir selbst gefunden. Das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, dass ich mich davor schon ein Stück weit verloren hatte.“

Für Mamas ist es anders – auch in der Rockmusik

Trotz alledem fällt der Sängerin mit der kraftvollen Stimme ein großer Unterschied zu ihren männlichen Bandkollegen auf. Und der ist jetzt noch stärker da als damals, als sie als junge Frau die männerdominierte Rockszene aufmischte. „Wenn ein Mann Vater ist, Lehrer ist, Karriere macht und dazu in einer Rockband spielt, dann findet das jeder cool.“ Sie als zweifache Mama bemerke dann aber skeptische Blicke und Fragen wie: „Ist das nicht egoistisch?“ Ist doch die Band auch mehr als ein aufwändiges Hobby, sondern ein ernsthaftes Projekt – täglich arbeitet sie an ihrer Musik und auch an den Social-Media-Auftritten der Band, jede Woche geht es in den Probenkeller, immer wieder ins Studio nach Deutschland. Und der Traum von einer richtigen Tournee im Nightliner durch Europa lebt auch wieder.

Mit Unterstützung ihres „wunderbaren Mannes“ und der Großeltern, und dazu mit dem Job als Lehrerin gehe sich das aber gut aus. „Nachmittags bin ich immer für die Kinder da und verbringe viel Zeit mit ihnen, an den Wochenenden unternehmen wir ganz bewusst immer gemeinsam etwas.“ Die Tage seien durchgetaktet, mit Eishockeytraining des Größeren, Musikunterricht, Lernen und Spielen. „Aber es geht sich alles immer irgendwie aus.“

Was Wolkowitsch ihren Kindern vorleben möchte: „Dass man das ausleben sollte, für das man brennt.“ Die Kinder seien stolz, wenn sie ihre Mama in den Videos auf Youtube sehen. Und beim kleinen Sohn hat sie auch bereits ein Talent entdeckt: „Er kann sehr gut shouten“ – gut möglich, dass er auch einmal in einem Song zu hören ist.