Es war ein Tag des Anfangs und des Abschieds am Bezirksgericht Voitsberg: Kerstin Schmiedbauer wurde am Mittwoch, 6. Mai, feierlich in ihr Amt als Vorsteherin des Gerichts eingeführt. Ihre Vorgängerin Helga Ofner verabschiedete sich nach 25 Jahren, in denen sie das Gericht geleitet hatte.

Der Präsident des Oberlandesgerichts Graz, Michael Schwanda, und der Präsident des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz, Bernhard Deu, betonten in ihren Reden Schmiedbauers fachliche Kompetenz sowie ihre Leistungs- und Teamfähigkeit, die sie zuvor als Richterin am Landesgericht für Zivilrechtssachen unter Beweis gestellt hatte. Sie habe sich in ihrer neuen Rolle bereits hervorragend eingefunden und sei von ihrem Team gut aufgenommen worden. „Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Team“, so Schwanda. Er bedankte sich bei allen Bediensteten des Bezirksgerichts Voitsberg, „die unter hoher Belastung ausgezeichnete Arbeit leisten“.

Für Helga Ofner hieß es Abschied nehmen von „ihrem“ Gericht. Die gebürtige Knittelfelderin war seit dem Jahr 1990 am Bezirksgericht Voitsberg tätig; von Februar 2000 bis zu ihrer Pensionierung im Mai des Vorjahres als Vorsteherin. „Sie haben Ihr Gericht mit großer Besonnenheit und viel Wertschätzung geführt, immer wieder selbst mit angepackt, wenn es notwendig war, und wurden und werden aufgrund Ihrer ruhigen und ausgleichenden Herangehensweise von den Kolleginnen und Kollegen und allen Bediensteten außerordentlich geschätzt“, sagte Schwanda in seiner Rede. Er bedankte sich bei Ofner für ihren Einsatz und wünschte ihr alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.