„Über Nacht ist ihr Nervensystem komplett aus dem Ruder gelaufen“, erzählt Matthias Mollner. Der 41-jährige Künstler verlor 2024 seine Partnerin Judith Schoßböck an ME/CFS (siehe Infobox) und Begleiterkrankungen. „Es ist eine Multisystemerkrankung“, erklärt der gebürtige Niederösterreicher, der in Wien lebt.

Was genau der Auslöser der schrecklichen Krankheit war, kann er nicht sagen. „Vermutlich ein Virus, den sie sich in Asien eingefangen hat. Manchmal tritt die Erkrankung auch nach Traumata oder Unfällen auf“, erklärt Mollner, der Judith 2019 kennenlernte. Damals war sie bereits chronisch krank.

„Sie hat in Hongkong studiert“, erinnert sich Mollner. Aufgrund ihrer Krankheit kehrte sie zurück nach Österreich. „Es gibt vier verschiedene Stufen. In der leichten Stufe hast du noch zirka 50 bis 60 Prozent der Energie, die ein Mensch am Tag normalerweise hat. Bei dem sehr schwer betroffenen Grad sind es nur noch fünf bis zehn Prozent.“

Bei Judith schritt die Krankheit schnell voran. Anfangs arbeitete sie noch 20 Stunden pro Woche , das Paar unternahm kleine Spaziergänge. „Im September 2020 haben wir unseren ersten und letzten Urlaub in Italien gemacht“, erinnert sich der 41-Jährige.

Judiths Zustand verschlechterte sich. Sie erlitt starke kognitive und körperliche Beeinträchtigungen. 2021 wurde sie bettlägerig. „Du vegetierst im Bett. Betroffene liegen oft wie in einer dunklen Gruft“, schildert Mollner. „Judith hat allergisch auf Wasser reagiert, hat ein Brennen am ganzen Körper verspürt, teilweise schnellte ihr Puls in die Höhe.“ Am Ende konnte Judith nicht mehr sprechen. Zuvor beschrieb sie ihr Leid oft als „Sterben ohne zu sterben“.

Dennoch nahm sie bis zum Schluss am Leben teil. Sie zeichnete im Bett, kommunizierte über ihr abgedunkeltes Handy, sprach via Social Media über ihre Krankheit. Gemeinsam mit Mollner gründete sie das „Black Ferk Studio“, ein Kunst- und Wissenschaftskollektiv. Ihr Aktivismus gab ihr Kraft. „Zwei Stunden vor ihrem Tod hat sie jemandem auf Facebook eine Nachricht geschrieben.“ Am 10. Dezember 2024 starb sie durch assistierten Suizid. „Ich hab sie begleitet.“

Jetzt führt Mollner ihre gemeinsame Arbeit und ihr Erbe fort. „So viele Betroffene verschwinden aus der Gesellschaft. Ich möchte das Thema sichtbar machen.” Das tut er mittels der Ausstellung „Krankheit ist kein Luxus“ im Komm.St Labor in Anger. Dort präsentiert er Fotos, Videos, Zeichnungen und sein Buch „Fighters in the Crash Zone“. Zwei Jahre lang besuchte er dafür chronisch Kranke und deren Angehörige und schrieb deren Geschichte auf. „ME/CFS betrifft häufig junge Menschen, zwei Drittel sind Frauen.“

1969 wurde ME/CFS von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits als neurologische Krankheit anerkannt. Jahrzehntelang wurde die Erforschung verschlafen, kritisiert Mollner. Erst durch Corona und Long-Covid wurde das Thema wieder mehr aufgegriffen. „Aber Long-Covid-Ambulanzen wurden wieder geschlossen“, ärgert er sich. „Dabei gibt es in Österreich 80.000 Betroffene. Es gehört viel, viel mehr geforscht.“

Er kritisiert, dass es zu wenig Ärzte gibt, die Krankenhäuser seien nicht ausreichend darauf eingestellt und auch mit dem Zugeständnis von Pflegegeldern gibt es Probleme. Judith bezog am Ende Stufe drei von sieben Pflegestufen. Sie wurde nur 43 Jahre alt. „Sie hat gesagt, sie hat für fünf Menschen gelebt. Sie hat die Welt bereist, geforscht, Kunst gemacht“, tröstet sich Mollner.

Sein Aktivismus hilft ihm, mit der Trauer umzugehen. In seiner Ausstellung möchte Mollner die vielen Perspektiven der chronischen Krankheit beleuchten, den medizinischen, sozialen Aspekt sowie das Leid der Betroffenen. Und natürlich hofft er, dass es mehr Geld für die Forschung gibt.