Erkrankt man schwer bzw. chronisch, gibt es für die Betroffenen die Möglichkeit, Invaliditätspension oder Rehageld zugesprochen zu bekommen. Um sozial abgesichert zu sein und sich der Genesung widmen zu können. Für diese Leistungen zuständig ist die Pensionsversicherungsanstalt PVA. Von ihr beauftragte Gutachterinnen und Gutachter bzw. deren Begutachtungspraxis steht nun, aufgrund einer Recherche von APA, ORF und Dossier, zum wiederholten Mal in der Kritik – die Kleine Zeitung hat schon mehrfach berichtet.

Der Vorwurf im Detail: Gutachter wurden entgegen bisheriger Angaben durch den zuständigen Schulungsverein ÖBAK nicht nur rechtlich, sondern auch inhaltlich medizinisch gebrieft. Das geht aus internen Kursunterlagen zu ME/CFS und Post Covid hervor. Darin empfohlene Texte könnten laut Experten dazu dienen, Patienten zu delegitimieren und deren Sozialleistungsbezug zu blockieren. Zudem entsprechen die medizinischen Texte nicht dem Stand der Wissenschaft.

Nicht der Stand der Wissenschaft

Aber von Beginn an: Kritisiert wurde wiederholt das fehlende Fachwissen von PVA-Gutachterinnen und -Gutachtern in Bezug auf postvirale Infektionssyndrome, zu denen auch Post Covid und ME/CFS zählen. Bei den Begutachtungen wurden zudem bestehende, von Fachärzten erstellte Diagnosen ignoriert, oder durch psychiatrische Diagnosen ersetzt. Der aktuelle Konsens und Stand der Forschung zeige aber „sehr klar, dass ME/CFS eine somatische multisystemische Erkrankung ist“, sagt Kathryn Hoffmann, Co-Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für postvirale Syndrome (PAIS) an der MedUni Wien.

Doch die dem Rechercheteam vorliegenden Schulungsunterlagen zeichnen ein anderes Bild. Einsehen konnte das Team Unterlagen eines Kurses mit dem Titel „(Re)Zertifizierung Begutachtung Pension – Fachgebiet Psychiatrie“. Auf einer Folie wurde etwa die Diagnose „Neurasthenie“ (Nervenschwäche) der „ME“ gegenübergestellt. Experten kritisierten diese Diagnose schon länger als veraltet. Eine Kritik, welche die ÖBAK zurückweist. Zusätzlich wurde in den Unterlagen auch eine „Leseempfehlung“ mit mehreren Texten abgegeben. Die Texte würden „eindeutig nicht den Konsens der aktuellen Evidenzlage“ abbilden, sagte Hoffmann.

„Dann ist das eine Kampagne“

So zieht ein Text der Leseempfehlung die Krankheit als solche in Zweifel: Der Autor stellt in den Raum, ME/CFS sei keine eigenständig definierte „Entität“ (Krankheitseinheit). Auch postuliert der Autor, man müsse bei der Entstehung des Begriffs ME/CFS auch an das „Bestreben von Betroffenen und Selbsthilfegruppen“ denken, ein „psychiatrisch anmutendes Etikett loszuwerden“. Der empfohlene Artikel ordne ME/CFS fälschlicherweise als „vornehmlich psychiatrisch“ ein, mit allen Folgen für die Betroffenen auch aus sozialrechtlicher Sicht, sagt der Tiroler Internist und ME/CFS-Spezialist Christoph Bammer.

Sollte man die kritisierten Dokumente als repräsentativ annehmen für die Lehrinhalte der Kurse, dann würden diese Lehrinhalte „nichts anderes als eine systematische Entwertung“ der Krankheit ME/CFS darstellen, sagte der Internist. Texte wie diese würden dazu dienen, „somatische Erkrankungen psychisch umzudeuten, Berichte und Leidensgeschichten von Patienten zu delegitimieren und den Zugang zu Sozialleistungen zu blockieren“. Sollten die ausgewählten Dokumente tatsächlich repräsentativ sein für „das, was gelehrt wird, dann ist das eine Kampagne“.

Konsensuspapier fehlt in der Leseempfehlung

Auch der Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin und ME/CFS- und Post-Covid-Spezialist Thomas Weber sagt, die Texte könnten den Kursteilnehmern „definitiv nicht“ dazu dienen, um auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand zu kommen. Es würden sehr viele Teilaspekte fehlen. In Summe zeigte sich der Mediziner „schockiert“. Vor allem auch, weil die schwere Belastungs-Erholungsstörung Post-Exertional-Malaise (PEM) in einem Text als unspezifisches Merkmal bezeichnet wird. „PEM ist nach aktuellem Stand der Evidenz das zentrale Kernmerkmal von ME/CFS“, sagen Hoffmann und die zweite Co-Leiterin des Referenzzentrums Eva Untersmayr-Elsenhuber.

Hingegen keinen Platz findet in der Leseempfehlung das aktuellen D-A-CH-Konsensuspapier zu ME/CFS. Entstanden ist es in Zusammenarbeit von rund 30 Fachleuten aus dem deutschsprachigen Raum, darunter Carmen Scheibenbogen, ME/CFS-Expertin der Berliner Charité. Auch die international anerkannte (britische) NICE-Guideline zu ME/CFS wurde nicht erwähnt, ebenso wie sich die österreichische „Leitlinie S1 für das Managementpostviraler Zustände am Beispiel Post-COVID-19“ nicht in den Empfehlungen findet. „Es ist problematisch, wenn Meinungsartikel hervorgehoben werden, während zentrale Leitlinien und wissenschaftlicher Konsens nicht vorkommen“, sagte Hoffmann. Von der ÖBAK heißt es dazu: Das Papier sei eine Expertenmeinung. Es diene „allenfalls der Diagnosefindung, für die gutachterliche Einschätzung bringt es keinen Mehrwert“.

ÖBAK weist Kritik zurück

Mit der Kritik der vom Recherche-Team befragten Fachleute konfrontiert, meinte man von Seiten der ÖBAK „allfällige Vortragsfolien“ würden „laufend aktualisiert“. Und: „Im aktuellen Stand sind keine Literaturhinweise enthalten.“ Darüber hinaus unterstrich man, dass seitens der ÖBAK bezüglich der Lehrinhalte keine Öffentlichkeit erwünscht ist: „Der Ordnung halber wird mitgeteilt, dass sämtliche ÖBAK-Unterlagen urheberrechtlich geschützt sind und eine Weiterverbreitung untersagt ist.“ Die Lehrinhalte der ÖBAK würden „zum Teil vom wissenschaftlichen Beirat der ÖBAK, dem unter anderem auch Vertreter und Vertreterinnen der ärztlichen Dienste der Sozialversicherungsträger angehören, bestimmt“, hieß es.