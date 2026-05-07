Donald Trump sagt – wieder einmal – ein baldiges Ende des Iran-Krieges voraus. Der Krieg werde „schnell vorbei“ sein, versprach der US-Präsident jetzt seinen Anhängern. Ähnliches hat er seit Kriegsbeginn am 28. Februar schon häufiger gesagt, doch nun haben sich amerikanische und iranische Unterhändler laut Trump so weit angenähert wie nie zuvor. Iranische Politiker bleiben dagegen skeptisch. Ein Überblick über die wichtigsten Bestandteile der geplanten Vereinbarung.

Kurz-Memo statt Vertrag: Aufgeschoben aber nicht aufgehoben

Angestrebt wird kein detailliertes Abkommen, sondern lediglich eine Rahmenvereinbarung von 14 Punkten, die auf eine Seite passen soll. Weitere Gespräche sollen folgen und einen Monat dauern. Der Iran hatte dieses Zwei-Stufen-Modell vorgeschlagen; nun hat sich Trump offenbar entschieden, den iranischen Vorschlag anzunehmen.

Das Memo soll eine formelle Erklärung über das Ende des Krieges enthalten. Trump verlangt zudem eine Grundsatzerklärung der Iraner über einen Verzicht auf Atomwaffen sowie einen vorübergehenden Stopp der Urananreicherung. Teheran will in dem Papier eine Nicht-Angriffs-Garantie der USA, die Freigabe eingefrorener iranischer Auslandsguthaben und ein Ende des israelischen Krieges gegen die Hisbollah im Libanon festschreiben.

Außerdem wollen USA und Iran laut Medienberichten in dem Memo eine 30-Tage-Frist für Verhandlungen über die künftigen Regeln für die Schifffahrt in der Straße von Hormus, Beschränkungen für das iranische Atomprogramm und die Aufhebung amerikanischer Sanktionen vereinbaren. Vermittler Pakistan ist sicher, dass eine Einigung nah ist, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Trump sprach von „sehr guten Gesprächen“ in den vergangenen Tagen und einer „sehr wahrscheinlichen“ Einigung.

Die USA erwarten bis zu diesem Freitag eine Antwort des Iran auf den jüngsten Entwurf des Memorandums. Teheran erklärte, die Vorlage werde noch geprüft. Ebrahim Rezaei, Sprecher des Sicherheitsausschusses im iranischen Parlament, nannte die US-Vorschläge einen unrealistischen „Wunschzettel“ der Amerikaner. Für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern, droht Trump mit neuen Angriffen auf den Iran.

Ein Kurz-Memo hat den Vorteil, dass die Kriegsparteien Grundsätzliches vereinbaren können, ohne sich in technischen Fragen zu verlieren. Trump dürfte sich zum Sieger des Krieges erklären, wenn das Memo einen Verzicht der Iraner auf Atomwaffen enthält.

Der Nachteil eines Kurz-Memos liegt darin, dass inhaltliche Streitfragen nicht geklärt, sondern vertagt werden. Alle Vereinbarungen des Memos sollen laut Medienberichten unter dem Vorbehalt einer Einigung bei den inhaltlichen Fragen innerhalb der 30-Tage-Frist stehen. Einige Probleme zwischen den USA und dem Iran dürften innerhalb von nur einem Monat nicht umfassend beizulegen sein. Nach dieser Frist könnte der Krieg also neu ausbrechen.

Die Straße von Hormus

Der Tankerverkehr in der weltwirtschaftlich wichtigen Meerenge war vor Beginn des amerikanisch-israelischen Angriffskrieges am 28. Februar völlig frei, doch dann sperrte der Iran die Wasserstraße als Antwort auf die Angriffe. Teheran besteht darauf, die Kontrolle auch nach dem Krieg zu behalten. Für Trump und die arabischen Partner der USA wäre das inakzeptabel, denn das würde dem Iran ein wirksames Druckmittel in die Hand geben. Bisher ist offen, wie dieses Problem gelöst werden kann.

Außerdem verlangt Teheran, Trump müsse die US-Seeblockade iranischer Häfen aufheben. Das würde ungehinderte Ölexporte des Iran ermöglichen. Bisher weigert sich Trump, die Blockade zu beenden.

Das iranische Atomprogramm

Dieses Thema ist wichtig für Trump, um sein Gesicht zu wahren, denn er hatte den Krieg mit dem Ziel begonnen, den Bau iranischer Atomwaffen zu verhindern. Mit einem offiziellen Nein des Iran zu Atomwaffen wäre es aber nicht getan. Die USA wollen den Iran verpflichten, jegliche Urananreicherung in den nächsten 15 Jahren zu stoppen und 440 Kilogramm an hoch angereichertem Uran herauszugeben.

Der Iran bot laut Medienberichten zuletzt einen Anreicherungsstopp von fünf Jahren an und will das hoch angereicherte Uran lediglich verdünnen, aber nicht aus dem Land schaffen. Trump besteht bisher darauf, dass das Uran an die USA übergeben wird. Ohne eine Einigung bei diesem Punkt werde es keine Vereinbarung zwischen USA und Iran geben, versicherte der US-Präsident in einem Gespräch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, wie israelische Medien meldeten.

Das iranische Raketenprogramm

Bei diesem Thema ist keine Bewegung erkennbar. Die USA wollen Reichweiten-Begrenzungen für iranische Raketen durchsetzen, damit die Islamische Republik keine Gefahr mehr für Israel darstellt. Teheran sieht sein Raketenarsenal dagegen als wirksames Abschreckungsmittel und hat Einschnitte beim Raketenprogramm für tabu erklärt.

Der Krieg im Libanon

Schon bei der Waffenruhe von Anfang April gab es Streit über dieses Thema. Laut dem Iran und dem Vermittler Pakistan umfasste die Feuerpause auch den israelischen Angriff auf die pro-iranische Hisbollah im Libanon, doch Trump und Israel bestritten dies. Inzwischen gibt es eine eigene Waffenruhe für den Libanon, doch diese ist äußerst brüchig. Zuletzt griff Israel wieder in der Hauptstadt Beirut an.

Der Iran fordert, ein Ende des Krieges in Nahost müsse auch den Libanon umfassen. Derzeit ist unklar, ob sich Netanjahu einer solchen Vereinbarung beugen würde. Von der Unterstützung für anti-israelische Gruppen wie die Hisbollah will Teheran bisher nicht abrücken.