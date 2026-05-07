Der langjährige Partnervermittler aus der umstrittenen ATV-Sendung „Das Geschäft mit der Liebe“, Thomas Maurer, ist am Dienstag verstorben. Das ist auf der Website seiner Agentur „Ilona Maurer“ zu lesen. Für das Trash-TV-Format wurden Frauen aus Osteuropa an österreichische Single-Männer vermittelt. Es handelt sich nur um eine Namensgleichheit mit dem bekannten Kabarettisten Thomas Maurer (58).

Format stand unter scharfer Kritik

Szenen aus der Sendung wurden zuletzt häufig als frauenverachtend und sexistisch kritisiert. Nicht selten würden sich die Kandidaten abfällig über die Frauen äußern. „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk bezeichnete „Das Geschäft mit der Liebe“ gar als „Zuhälterfernsehen“.

Auch Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hatte sich im Frühjahr 2025 zu Wort gemeldet und die offene Zurschaustellung von sexueller Ausbeutung im Reality-Format kritisiert. ATV stellte einzelne Folgen der elften Staffel nach vehementer Kritik auf den Prüfstand. Im September 2025 wurde der Quotenhit „Das Geschäft mit der Liebe“ überraschend aus dem ATV-Programm genommen.

„Ein guter Freund“ ist gegangen

Über Maurers Tod zeigte sich Markus Haberl, ein enger Wegbegleiter, in einem Facebook-Posting bestürzt: „Privat war Thomas ein leidenschaftlicher Boxer, ein Mensch mit Charakter und für mich ein guter Freund. Ich werde die gemeinsamen Erinnerungen stets in Ehren halten.“ Dutzende User teilen in den Kommentaren Beileidsbekundungen.