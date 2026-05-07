Beide Nationalrats-Abgeordneten tragen den Vornamen Jakob. Einer von ihnen heißt Schwarz und ist ein Grüner, der andere heißt Grüner und ist ein Schwarzer (bei der ÖVP). Allein das sorgt schon für Verwirrung. Für ein humorvolles und versöhnliches Instagram-Video stand das Duo bestehend aus einem Mitglied einer Regierungsfraktion und einem Oppositionspolitiker Seite an Seite. Ziel sei es, die Debattenkultur zu verbessern.

Im Clip aus dem historischen Sitzungssaal des Parlaments in Wien erklären Grüner und Schwarz zuerst, was sie trennt. Schwarz ist Klimaphysiker aus Graz, Grüner ist Rechtsanwalt und kommt ursprünglich aus Rum in Tirol. „Er steht für einen ‚klimagerechten‘ Markt“, spottet Grüner über den Grünen Abgeordneten und zeigt Anführungszeichen mit den Händen. „Und er steht für ‚weniger Staat und mehr privat‘“, lautet die Antwort.

„Für ein Miteinander“

„Wir könnten unterschiedlicher gar nicht sein“, fasst Schwarz zusammen. Trotzdem hätten die beiden Parlamentarier viel gemeinsam, erklären sie: „Wir sind beide sind Familienväter. Wir machen beide gerne Blödsinn. Wir kommen beide aus der Wirtschaft.“ Zudem seien sie beide „stolze Österreicher und Europäer“. Die Abgeordneten zeigen sich neben allen inhaltlichen Unterschieden einig: „Wir stehen für ein Miteinander, nicht nur in der Politik.“ Das Video wird in den Kommentaren durchwegs positiv aufgenommen.

Grüner erhielt im März 2025 seinen Sitz im Nationalrat als Teil der ÖVP-Fraktion, nachdem Norbert Totschnig als Landwirtschafts-, Klima- und Umweltminister in die Regierung einzog. Der 39-Jährige ist selbstständig als Anwalt tätig. Jakob Schwarz (41) ist bereits seit 2019 Teil des Nationalrats und derzeit Budgetsprecher.

Originalvideo von US-Gouverneuren

Vorbild für den Clip ist ein schon längere Zeit virales Video aus den USA, das die Freundschaft eines Republikaners und eines Demokraten thematisiert. Spencer Cox (Gouverneur von Utah) und Wes Moore (Gouverneur von Maryland) haben vor zwei Jahren über ihre politischen Unterschiede, aber persönlichen Gemeinsamkeiten gesprochen. Das Video war Teil der Initiative „Disagree Better“ („Besser widersprechen“) der National Governors Association.

Cox und Moore erinnern im Video, dass Politik zwar wichtig ist, aber nicht zwischen uns stehen sollte. Einer von ihnen ist Schwarz, der andere weiß. Einer kommt aus der Stadt, der andere wuchs am Bauernhof auf. „Trotzdem sind wir beide Väter. Wir lieben beide Collage-Basketball. Wir haben beide sehr stilvolle Frisuren“, sagen die beiden Glatzköpfe selbstironisch. Beide seien „stolze Amerikaner“ und Freunde, die einander respektieren.