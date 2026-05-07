Sie werde keine Fragen zu ihrer Ehe beantworten, kündigte Caroline List bereits im Vorfeld an. Am Donnerstag ist die Grazer Gerichtspräsidentin als Auskunftsperson im U-Ausschuss geladen, der sich mit den Ermittlungen nach dem Tod ihres Mannes, des suspendierten Sektionschefs Christian Pilnacek, befasst. Um ihre Privatsphäre zu schützen, will List laut ihrem Anwalt auch den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen. Normalerweise dürfen Journalistinnen und Journalisten im Auskunftslokal anwesend sein.

Diesen Wunsch werde man ihr nicht gewähren, Privates hätte aber im U-Ausschuss ohnehin keinen Platz, stellten die Abgeordneten vor Start der Befragungen klar. Man werde jedenfalls auf einen pietätvollen Umgang mit List achten, sagte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker.

Sehr wohl Teil des Untersuchungsgegenstandes ist aber der Umgang der Polizei mit den Datenträgern des Spitzenbeamten. Kritisiert wird von mehreren Fraktionen vor allem, dass Polizeibeamte Pilnaceks Handy nach dessen Tod an List übergaben, anstatt es als mögliches Beweismittel sicherzustellen. Die Gerichtspräsidentin hat das Mobiltelefon laut eigenen Angaben mit einem Bunsenbrenner vernichtet.

Den Anfang macht am Donnerstag Stefan Pfandler, Chef des niederösterreichischen Landeskriminalamts. Lists Befragung folgt am frühen Nachmittag.