Die abgelaufene Saison ist mit der Meisterfeier am Grazer Hauptplatz gerade erst abgeschlossen, da laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bei den Graz99ers weiter auf Hochtouren. Kapitän Korbinian Holzer hat bereits sein Karriereende bekanntgegeben, nun kommt es zu vier weiteren Abgängen beim Meister.

Nick Bailen, Kasper Kotkansalo, Anders Koch und Lukas Kainz werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr Teil des Kaders sein. Bailen hat sich bereits früh gegen eine Vertragsverlängerung entschieden, Kotkansalo wechselt in seine finnische Heimat zu Kiekko-Espoo. Bei Koch ziehen die 99ers nicht die Option, auch Kainz wird den Klub verlassen. „Die finalen Gespräche mit Spielern laufen auf Hochtouren, derzeit sind aber noch die einen oder anderen Fragezeichen offen. Wir wollen allerdings ohnehin den Großteil der Mannschaft behalten. Alle, die uns verlassen, waren ein wichtiger Teil des historischen Erfolgs. Wir sind jedem einzelnen sehr, sehr dankbar für seinen Einsatz, seine Leidenschaft, dass sie das Vertrauen in uns und unser Projekt gehabt haben“, sagte Sportdirektor Philipp Pinter.