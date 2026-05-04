Noch beim Feiern des Meistertitels verkündete Korbinian Holzer stolz, dass der Kapitän als Letzter von Bord geht, wenn es um eine angemessene Party geht. Nun übergibt der Deutsche das Ruder beim Grazer Erfolgsschiff und beendet nach dem ersten Titel der Karriere seine professionelle Laufbahn als Eishockeyspieler. Somit ist nach 91 Spielen für die Graz99ers Schluss. „Es ist meine erste Meisterschaft. Ganz egal, in welcher Liga, ich kann es gar nicht beschreiben, was mir dieser Titel mit Graz bedeutet“, sagte Holzer nach dem Gewinn der Karl-Nedwed-Trophy, die er nach dem entscheidenden Sieg gegen Pustertal in den Brunecker Himmel stemmte.

Mit Holzer verabschiedet sich nicht nur ein großer Charakter, sondern auch ein Vollprofi in die Eishockey-Pension. Nach seinem Debüt in der deutschen Eishockey-Liga vor knapp 20 Jahren kamen 231 NHL-Spiele für die Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks sowie Nashville Predators hinzu, ebenso wie 332-AHL-Partien und 91 Länderspiele für das deutsche Eishockey-Nationalteam. Vor zwei Jahren entschied er sich dann für den Wechsel nach Graz, da in der steirischen Landeshauptstadt „etwas im Entstehen ist“, wie Holzer seinen Schritt damals begründete.

„Entscheidung aus dem Bauch heraus“

Der Titelgewinn sei deshalb der perfekte Abschluss seiner Laufbahn, die Entscheidung fiel aber bereits vor dem Start in die Play-offs. Die Viertelfinalserie gegen den VSV verpasste der Kapitän noch mit einer Lungenentzündung, was in der Entscheidungsfindung aber keine Rolle gespielt hat. „Es ging nicht um das Körperliche, sondern war eine Entscheidung aus dem Bauch und dem Kopf.“ Logischerweise war der krönende Saisonabschluss mit der erstmaligen Meisterschaft die Draufgabe. „Dass es jetzt noch dazu so ausgegangen ist, habe ich mir vorher natürlich nicht erträumen lassen. Umso mehr passt der Zeitpunkt nun perfekt. Es hat sich ja nicht von heute auf morgen ergeben, sondern seit Monaten so entwickelt“, erklärt der 38-Jährige. „Und jetzt ist es einfach an der Zeit, einen nächsten Schritt zu machen.“ Konkret handelt es sich dabei um die anstehende Ausbildung zum Trainer, die Holzer in Aussicht hat. Zwar hätte es durchaus noch Kontakt zu anderen Vereinen gegeben, vor allem mit Düsseldorf und Ex-Coach Harry Lange, „aber es hat sich dann schnell gezeigt, dass ich lieber aufhören möchte.“

Von den 99ers gab es für den Fanliebling und Führungsspieler nur Lob und Dankbarkeit. Sportdirektor Philipp Pinter wird „seinen“ Kapitän aber vermissen. „Er wird mir als verlängerter Arm zur Mannschaft fehlen. Vor allem aber wird er in der Kabine als Persönlichkeit, mit seinem Herz, seiner Leidenschaft und seinem Charakter fehlen.“