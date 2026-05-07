Die extreme Trockenheit erhöht die Gefahr für Waldbrände: So brach am Donnerstag gegen 6 Uhr in der Früh in Dörfla (Gemeinde Kirchbach-Zerlach) ein Waldbrand aus, der fünf Feuerwehren mit 45 Kräften herausforderte. „Wir haben das Feuer aber relativ schnell im Griff gehabt, es war gut zu behandeln“, erzählt Einsatzleiter Otmar Fink (FF Breitenbuch). Das Feuer brach am Waldrand aus und breitete sich auf 300 bis 400 Quadratmeter in den Wald hinein aus. Eine Privatperson alarmierte die Feuerwehr.

Fink spricht von einem kleineren Waldbrand, den die Wehrmitglieder mit Wasser löschen konnten. Nach eineinhalb Stunden konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Derzeit wird mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht, um gegebenenfalls Nachlöscharbeiten durchzuführen. „Wir sind auf der sicheren Seite“, betont Fink. Für einen Waldbrand sei man gut vorbereitet, unter anderem, weil einige Feuerwehrmitglieder bei den Löscharbeiten in Eisbach-Rein mit dabei waren. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.

Kürzlich standen im Bezirk Südoststeiermark die Feuerwehrkräfte bereits zweimal in Magland (Gemeinde Unterlamm) wegen Waldbränden im Einsatz.