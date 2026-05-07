Verkehrsunfall Mittwochabend auf der Loiblpass Straße (B91): Es war gegen 18.30 Uhr, als ein 34-Jähriger mit seinem Pkw von Slowenien kommend in Richtung Ferlach fuhr. Zur selben Zeit war ein 28-jähriger Mann mit seinem Wagen in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw des 34-Jährigen.

Straße gesperrt

Beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Loiblpass Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergearbeiten bis kurz nach 20 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.