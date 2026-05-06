„Ein volles Haus, da lacht man gerne“, meinte Egon Hierzegger, Obmann der Regionalstelle der Wirtschaftskammer Ennstal/Salzkammergut, als er in den bis auf den letzten Platz gefüllten Saal der Wirtschaftskammer in Gröbming blickte. Im Publikum warteten jene ehemaligen Lehrlinge, die die Abschlussprüfung mit Auszeichnung bestanden hatten, und die neuen Meisterinnen und Meister des Bezirkes auf ihren Auftritt: gemeinsam mit den Ausbildern oder Vertretern der Unternehmen.

„Werden um unsere Ausbildung beneidet“

„Wir suchen den nächsten Stern am steirischen Wirtschaftshimmel“, gab der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk in einer Videobotschaft die Richtung des Abends vor. In Gröbming betonte sein Stellvertreter Herbert Ritter die Bedeutung der heimischen Ausbildung: „Ich bin in letzter Zeit viel in der Welt herumgekommen. Überall beneiden sie uns um unser duales Ausbildungssystem und dessen Qualität, die sich immer noch steigert. Längst ist es ja auch so, dass verschiedene Bereiche fließend in andere übergehen.“ Ein Tischler brauche beispielsweise zum Aufstellen einer Küche nicht nur holzspezifische Fähigkeiten, sondern viel mehr an Wissen.

Die neuen Stars of Styria wurden auf die Bühne geholt, mit Vorgesetzten oder Kollegen gaben sie Einblicke in ihre Arbeitsbereiche: vom traditionellen Fleischerbetrieb bis zu Firmen aus der Region, die ausschließlich im Online-Handel tätig sind. Wenn man sich die selbstbewussten, schlagfertigen Antworten der ausgezeichneten Lehrabschlussprüfungsabsolventen so anhörte, braucht einem um die Zukunft einer qualitätsvollen Berufslaufbahn nicht bange zu sein. Von „Hausverstand, Hirn und Herz“ wurde gesprochen, das Engagement und die Motivation gelobt. „Mia san immer guat drauf. Es tut gut, in einer Firma arbeiten, wo man das kann“, gab etwa Clemens Lechner von der Firma Steinberger das Lob zurück. Der Schmäh wurde am Laufen gehalten. „Ich bleib sicher für die nächsten Jahre bei der Firma. Zumindest die kommenden zwei, drei“, ließ ein Lehrabsolvent wissen.

„Einfach unglaublich“

Lukas Heiß-Jos der sich mit Ausbildungsmeister Joe Aichinger sichtlich über seinen „Star of Styria“ und die Ehrung freute, meinte: „Für mich und den Betrieb ist das einfach unglaublich!“ Als der Moderator bei der Aussprache des großen Wirtschaftsbetriebes „Saint-Gobain“ in Bad Aussee herumrätselte und Egon Hierzegger mit ins Boot holte, weil der als regionale Kammerobmann ja alle Sprachen kennen müsse, meinte Monika Lettner, die mit „Star of Styria“ Kristjan Gudaloviv gekommen war, lächelnd: „Man kennt uns unter Rigips.“

Die nächsten ausgezeichneten „Stars of Styria“, die neuen Meisterinnen und Meister des Bezirkes, wurden von der Euroskills-Europameisterin in der Kfz-Technik, Leonie Tieber aus Paldau, einbegleitet. Stimmen Anspruch und Motivation, könne man Großes erreichen. „Das kann sehr, sehr schnell gehen“, erklärte sie.

Der Rat der Meister an jene, die gerade die Lehrabschlussprüfung ausgezeichnet bestanden haben: „Dran bleiben. Machts den Meister. Das ist der nächste Schritt. Dann steht euch die Welt offen.“ Zusätzlich zur beruflichen Qualifikation lerne man bei der Ausbildung auch Freunde fürs Leben kennen.

„Das soll heute ein besonderer Moment werden und auch bleiben“, meinte Moderator Daniel Müller am Ende des offiziellen Teils des „galaktischen Abends“, der gemütlich ausklang.