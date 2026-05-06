Dort, wo sonst Teller mit edlen Kreationen serviert werden, stapeln sich momentan Kartons über Kartons, im gesamten Haus wuseln die Handwerker, da und dort hängt noch ein Kabel von der Decke. Es ist die letzte große Anstrengung, bevor Mitte Mai ein ambitioniertes Projekt in Schladming seine Pforten öffnet: das Nōa. Dahinter stehen Margreth Danklmaier (60) und ihre Tochter Stephanie Walcher (37).

2010 kaufte die Familie den Teil eines Hauses an einer sehr prominenten Stelle der Verkehrshauptschlagader Schladmings, der Erzherzog-Johann-Straße. Ein Jahr später eröffneten sie im Erdgeschoss das edle Restaurant „Die Tischlerei“, in der Küchenchef Daniel Handler werkt (wir berichteten). Mit einem Jahr Bauzeit wurde diesem nun ein Hotel mit drei Stockwerken aufgesetzt. „Es war immer unsere Absicht, dort ein Hotel zu bauen“, erklärt Danklmaier. „Ein Restaurant ist eine schöne Sache, aber es braucht Betten.“

Bewusste Entscheidung für 5 Sterne

Wobei das Wort „Betten“ hier zu wenig ist, denn das Mutter-Tochter-Duo will deutlich mehr: „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, ein 5-Sterne-Haus zu sein“, sagt Danklmaier. Es wäre erst das zweite Hotel mit dieser Kategorisierung in der Steiermark. Wobei: Noch darf sich das Nōa damit nicht schmücken, denn das zuständige WKO-Komitee kommt erst, wenn das Hotel eröffnet ist. Warum sind die fünf Sterne wichtig? „Als ganz neues Projekt haben wir damit ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Häusern.“

Konkret heißt das: exklusive Zimmer, exklusiver Service und exklusive Ausstattung. „Unser Gast kommt auf einen Kurzurlaub, möchte gutes Essen, Design und Qualität. Er sucht Ruhe und will etwas für sich und seine Gesundheit tun“, erklärt die Hausherrin. Dafür stehen ein Fitnessraum, der alle Stückerln spielt, eine Kryo-Kältekammer, Sauna sowie Dampfbad und eine eigene Kosmetikerin zur Verfügung. Geschlafen werden kann in 52 Betten und 26 Zimmern und Suiten, in Naturtönen gehalten. „Wir sind ein Stadthotel, deswegen holen wir uns die Natur so ins Haus.“

Zwei Besonderheiten gibt es auch: Das „1000-Sterne-Zimmer“ – neben der Poollandschaft am Dach – hat nicht nur ein rundes Bett, sondern auch Wände und ein Dach aus Glas. „Es hat einen sensationellen Ausblick und ist für eine Nacht zu buchen, für besondere Anlässe wie einen Jahrestag“, so Walcher. Außerdem gibt es ein voll ausgestattetes Kino für vier Personen. „Wir bieten dort echte Klassiker und Mega-Konzerte an, die man nicht auf Streaming-Plattformen findet. Dazu servieren wir Champagner und Häppchen“, ergänzt Danklmaier.

Internationaler Name

Erfahrung mit dem Luxussegment schöpfte die Familie in den vergangenen 30 Jahren, führen Margreth und ihr Mann Karl Danklmaier doch in Schladming einen Lebensmittelhandel für die österreichische Top-Gastronomie. Das Nōa ist nun das Projekt der beiden Damen, wobei die Aufgabenteilung klar ist: „Ich arbeite mit dem Gast, die Mama dahinter“, sagt Stephanie Walcher mit Augenzwinkern.

„Im Hebräischen wird der Name mit Frieden und Geborgenheit verbunden“ © Martin Huber

Und wie kam es zu „Nōa“? „Wir haben einen Namen gesucht, der international, kurz und leicht zu merken ist. Und der auch das Gefühl, das wir schaffen wollen, widerspiegelt“, erklärt Danklmaier. Und Walcher ergänzt: „Im Hebräischen wird der Name mit Frieden und Geborgenheit verbunden. In Hawaii bedeutet er Freiheit.“ Übrigens: Der Balken über dem O soll es nur betonen und kein Ö-Stricherl sein.

Soft-Opening für Einheimische

Zwar wird das Nōa-Restaurant im Gegenzug zu früher in erster Linie Hotelgästen offen stehen – Tischreservierungen werden entgegengenommen – Menschen aus der Region sind aber weiterhin willkommen, betont Danklmaier. Zum Beispiel für einen Day-Spa-Tag oder eine Schönheitsbehandlung. Außerdem gibt es in der zweiten Maihälfte das Angebot nur für Einheimische, als erste die Betten zu testen, mit zwei Nächten zum Preis für eine. Offiziell eröffnet wird zum Summer-Opening am 3. Juni.