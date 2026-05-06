Die Trainer- und Betreuer-Struktur in Österreichs Biathlon-Team ist neu aufgestellt worden. Wie Ski Austria am Mittwoch bekanntgab, übernimmt der international anerkannte deutsche Fachmann Wolfgang Pichler die Planung und Trainingssteuerung des Weltcup-Teams. Unter ihm wird sein Landsmann Felian Schubert als neuer Männer-Cheftrainer und damit Nachfolger von Ludwig Gredler werken. Mit Markus Fischer kehrt ein weiterer Deutscher auf den Frauen-Chefcoachposten zurück.

„Mit dieser strukturellen Umstellung erhoffe ich mir, dass dem Team, auch in Hinblick auf die Heim-WM 2028 in Hochfilzen, ein deutlicher Schritt nach vorne gelingt“, wurde ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher zitiert. „Nach den Rücktritten von Lisa Hauser und Simon Eder gilt es jetzt, ein junges, schlagkräftiges Team aufzubauen.“ Sumann, Sportlicher Leiter der Sparte Biathlon, ist vor allem vom 71-jährigen Pichler angetan. „Er ist einer der größten Biathlon-Fachmänner. Er hat mit verschiedenen Nationen unzählige Erfolge gefeiert, seine Expertise ist unbestritten.“

Pichler war u.a. in Schweden sehr erfolgreich, führte u.a. Magdalena Forsberg, Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson an die Weltspitze. Zuletzt war er Berater in Bulgarien, da erreichte Lora Hristova Olympia-Bronze. Schubert war zuletzt im Nordischen Ausbildungszentrum Eisenerz tätig, Fischer fungierte als Co-Trainer des ÖSV-Männer-Teams, Frauen-Chefcoach war er schon von 2020 bis 2024. Er folgt auf seinen damaligen Nachfolger Reinhard Gösweiner. Gredler wird Stützpunktleiter in Hochfilzen. Leiter des Serviceteams wird Mario Erath, bisher in der Nordischen Kombination tätig.