„Ich bin mit dieser Saison nicht zufrieden. Ich habe sie mir völlig anders vorgestellt und hätte nicht gedacht, dass es eine meiner schlechtesten Saisonen werden wird“, spricht ÖSV-Biathletin Anna Gandler offen über das, was sie beschäftigt. Aufgrund gesundheitlicher Probleme (“mein Körper hat es damals noch nicht zugelassen“) konnte die 25-Jährige erst im Juli schnelle Einheiten absolvieren. „Ich habe versucht, es durch lange Ausdauereinheiten zu kompensieren, aber das hat nicht funktioniert. Du darfst auf diesem hohen Niveau nie den Zeitpunkt verschlafen und dazu kam, dass in einer Olympiasaison alle noch mehr ans Limit gegangen sind.“

Läuferisch spricht sie von einer Leistung, „die in Ordnung gewesen ist, aber ich habe es sehr oft am Schießstand verbockt. Ich musste mit dieser Nähmaschine, diesem Zittern hart kämpfen und ohne Nuller bist du bei den Frauen chancenlos. Und natürlich habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, alles andere wäre gelogen“, gesteht Gandler und fragt sich oft selbst, „wie ich es schaffe, mich zu motivieren. Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass ich den Biathlonsport mit Leidenschaft ausübe, ansonsten hätte ich es längst sein lassen. Ich bin ein Sturkopf und wenn ich gewisse Ziele nicht erreicht habe, so lange gebe ich nicht auf“, verdeutlicht die Wintersportlerin und will sich zumindest bis Olympia 2030 „die Chance geben“.

„Ohne mein Umfeld wüsste ich nicht, wie es sein würde“

Vergangenes Jahr verriet die Tirolerin der „Kleinen Zeitung“, dass sie schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte: „Mein ganzes organisches System läuft nicht so, wie es soll, wie zum Beispiel die Leber. Mein gesamter Körper ist quasi vergiftet, da er sich selbst nicht mehr regeneriert.“ Diese Leidenszeit ist zum Glück vorbei. „Ich wurde von vielen Seiten unterstützt, habe das Vitalcenter genutzt, was mein Immunsystem unterstützt hat und auch Biogena hat mir geholfen. Ohne mein Umfeld wüsste ich nicht, wie es sein würde.“

Ein Abstecher nach Kenia sorgte darüber hinaus für „einen freien Kopf“. Mit ihrer Mama hat die ehemalige Junioren-Weltmeisterin ein neues, spannendes Projekt am Laufen. „Wir sind Shareholder von zwei Ferienhäusern. Insgesamt haben acht Leute Platz. Es ist 500 Meter vom Diani Beach entfernt. Das war ein Traum von uns, den wir jetzt leben. Es ist eine Challenge und ein bisschen ein Risiko mit Kenia, aber manchmal muss man etwas wagen.“

Und sportlich? Da ist in der Biathlonsparte des ÖSV „noch einiges offen. Es hat ein paar Unruhen gegeben. Am Sonntag haben wir eine Besprechung, dann werden wir erfahren, was sich ändern wird.“