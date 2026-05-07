Dass ein April- oder Märzmonat besonders trocken verläuft, kommt alle paar Jahre einmal vor. Wirklich außergewöhnlich an der derzeitigen Situation ist laut Meteorologen, dass der Regen seit dem Frühlingsbeginn – also im ganzen März, April und im bisherigen Mai – in weiten Teilen des Landes fast komplett ausgeblieben ist. Laut Geosphere Austria erlebt das Land derzeit den trockensten Frühling seit Aufzeichnungsbeginn Mitte des 19. Jahrhunderts.

Am allerwenigsten Regen hat die Geosphere-Messstelle in Kapfenberg registriert. Nur 11 Millimeter Nass fielen dort seit Anfang März, knapp gefolgt von Gleisdorf mit 12 Millimetern sowie Leoben, Bruck an der Mur, Neumarkt und Zeltweg mit jeweils 13 Millimetern. Zum Vergleich: Im Mittel fallen in Zeltweg in diesem Zeitraum sonst 93 Millimeter Regen, was heuer ein Niederschlagsdefizit von 86 Prozent ergibt. Sogar noch leicht stärker ist der Rückstand in der Landeshauptstadt. Dort sind seit Frühlingsbeginn 14 Millimeter Regen gefallen, üblich wären aber 101 Millimeter. „Wir erleben in Sachen Trockenheit eine außergewöhnliche Situation“, beschreibt es Geosphere-Meteorologe Friedrich Wölfelmaier.

Wind verschärft die Folgen der Trockenheit

Etwas mehr Regen gab es nur an den nördlichen und südlichen Rändern des Bundeslands, wenngleich auch hier von einer ausgeglichenen Bilanz keine Rede sein kann. Bad Aussee verzeichnete 99 Millimeter Niederschlag, Bad Gleichenberg 33 Millimeter – üblich wären aber auch hier um das Eineinhalb- bis Vierfache höhere Werte. Zusätzliches Problem: „Der Wind treibt die Verdunstung weiter an und lässt die Böden trocknen“, sagt Wölfelmaier. Zumindest dieser Umstand dürfte sich ab Donnerstag etwas bessern.

Dürre lässt Grundwasser ins Bodenlose fallen

Die Trockenheit schlägt sich inzwischen auch stark auf die Grundwasserstände nieder. „Im Ennstal, im Murtal und im Raum Bad Radkersburg sind wir bei den langjährigen Minima angekommen, was diese Jahreszeit betrifft“, sagt Robert Schatzl, Leiter des Landesreferats für Hydrografie. Pegel im Normalbereich gibt es derzeit nur in der Oststeiermark.

Zumindest der Wind lässt vorerst wieder nach: Meteorologe Friedrich Wölfelmaier © KLZ/Jürgen Fuchs

Auch die steirischen Flüsse führen durch die Bank weniger Wasser als üblich. Während die nördliche Steiermark noch etwas vom Schmelzwasser aus den Bergen profitiert, sind die Flusspegel im Osten und Westen des Landes besonders tief abgesunken. „Am deutlichsten ist es an der Freistritz, wo wir die langjährigen Minimalwerte erreicht haben“, sagt Schatzl.

Weniger Strom aus Wasserkraft durch Trockenheit

Das wiederum wirkt sich auch auf die Wasserkraftwerke aus. Beim Verbundkonzern spricht man derzeit von 28 Prozent weniger Stromproduktion an den Flüssen als sonst üblich. Was die Situation mildert: Durch die geringe Bewölkung arbeiten auch die Photovoltaikanlagen auf Hochtouren. Die Laufkraftwerke können deshalb tagsüber gedrosselt werden.