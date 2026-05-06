Mit einer Förderung von 40 Prozent der Kosten unterstützte das Agrarreferat des Landes den Maschinenring Feldkirchen bei der Anschaffung eines neuen PKW-Viehanhängers, der zukünftig allen Mitgliedern zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung steht.

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) überzeugte sich gemeinsam mit Feldkirchens Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP), Maschinenring-Geschäftsführer Eduard Gaggl und Projektleiter Gregor Tschernitz vor Ort von dem neuen Gerät, das die Mitglieder des Maschinenrings zu fairen Konditionen ausleihen können.

„Der Maschinenring lebt seit jeher vom Grundgedanken der Zusammenarbeit. Wenn Bäuerinnen und Bauern Maschinen und Geräte gemeinschaftlich nutzen, profitieren am Ende alle: die Betriebe, die Tiere und die regionale Landwirtschaft. Mit dem neuen Viehanhänger können bäuerliche Familienbetriebe in Feldkirchen ihre Tiere künftig sicher, tiergerecht und kostengünstig transportieren, ohne dass jeder einzelne Betrieb in eine Anschaffung investieren muss. Das ist regionale Zusammenarbeit und gelebte Solidarität“, betonte Agrarreferent Gruber.