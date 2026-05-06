Siemens Energy investiert 95 Millionen Euro in den Standort in Weiz. Ausgebaut wird die Wicklungsfertigung, ein zusätzliches Prüffeld wird gebaut. Nach der Fertigstellung wird ab Anfang 2028 die Produktionskapazität von Phasenschiebertransformatoren etwa verdoppelt. Bis zu 100 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Grund genug, dass Politikerinnen und Politiker dem Werk am Mittwoch einen Besuch abstatteten. Neben Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom schauten unter anderem auch Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer, IV-Präsident Georg Knill und die Weizer Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer vorbei.

Sie gratulierten Siemens-Energy-Vorstand Tim Oliver Holt, Geschäftsführer Aleš Prešern und Werksleiter Martin Kalcher zum gestarteten Projekt. Der Besuch wurde von der Werkskapelle umrahmt.

Werksleiter Martin Kalcher, Landeshauptmann Mario Kunasek, Geschäftsführer Aleš Prešern, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, Landesrat Willibald Ehrenhöfer und Siemens-Energy-Vorstand Tim Oliver Holt © Land Steiermark/Robert Binder

Neben einigen schlechten Nachrichten in der oststeirischen Wirtschaft in den vergangenen Wochen ist die Investition von Siemens Energy eine „wahre Erfolgsmeldung“, soManuela Khom. Und Mario Kunasek betonte: „Gute Nachrichten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, denn es sind hochqualifizierte Arbeitsplätze, die hier in der Oststeiermark nicht nur erhalten, sondern durch die Werkserweiterung auch neu geschaffen werden.“

Erst im vergangenen Herbst wurde das neue Werk in Wollsdorf eröffnet. Die Produktionsfläche beträgt rund 25.000 Quadratmeter. Knapp 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen Windkraft-Transformatoren. Die Umsetzung des Projekts in Weiz soll auf bestehenden Flächen erfolgen.