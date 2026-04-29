Rund 50 Unternehmen nahmen am ersten Networking-Event für Wirtschaftstreibende teil, das von der Marktgemeinde St. Ruprecht an der Raab im Gemeindezentrum Unterfladnitz organisiert wurde. Vom Einzelunternehmen bis zum Leitbetrieb nutzten die Betriebe die Gelegenheit, sich vorzustellen und neue Kontakte zu knüpfen. Bürgermeister Franz Nöhrer betonte die Rolle des Wirtschaftsraums St. Ruprecht/Raab als wichtige Schnittstelle zwischen Unternehmen, Grundeigentümern, Nachbarn und Behörden. Ziel sei es, Betriebe bei Genehmigungsverfahren zu begleiten und Abläufe zu beschleunigen.

50 Unternehmen nahmen an der ersten Netzwerkveranstaltung im Gemeindezentrum Unterfladnitz teil © Nadine Thosold

Landesrat Willibald Ehrenhöfer hob in seiner Keynote die Oststeiermark als starken Wirtschaftsstandort hervor. Standort-Coach Michael Schickhofer informierte über Förderungen und Beratungsangebote der Steirischen Wirtschaftsförderung.

Einblicke gaben zudem Siemens Energy, Rondo Ganahl und Matzhold Logistik. Die Marktgemeinde wurde außerdem von der Wirtschaftskammer mit der Auszeichnung „Goldener Boden“ für wirtschaftsfreundliche Gemeinden geehrt.