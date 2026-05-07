Häufig ist bei einer Straftat der Täter unbekannt. In diesem Fall ist das Opfer der Unbekannte. Der 26-jährige Angeklagte soll einem Fremden einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben und muss sich daher wegen Körperverletzung am Bezirksgericht Weiz verantworten. „Ich fühle mich nicht schuldig im Sinne der Anklage“, sagt der Oststeirer. „In welchem Sinn dann?“, will der Richter wissen. Und der Angeklagte erzählt die Geschichte.

Das unbekannte Opfer sei in einem Lokal auf einen Freund des Angeklagten losgegangen. „Er wurde von dem Fremden vom Podest geschubst.“ Einen Meter sei der betrunkene Mann nach unten gefallen. „Der Fremde ist ihm nach. Ich hab ihm dann eine reingehaut, um meinen Freund zu schützen, der am Boden gelegen ist.“

Besagter Freund bestätigt die Aussage im Zeugenstand. „Auf dem Podest hat ein Pärchen getanzt, den Mann hat es wohl gestört, dass ich seiner Freundin nahegekommen bin“, ergänzt er. Die Freundin des unbekannten Opfers habe den Angeklagten gebeten, nicht die Polizei zu rufen, da die beiden auf Drogen seien.

Attacke auf dem Heimweg

Auf dem Heimweg wurde der Angeklagte dann angeblich attackiert. „Ich hab von hinten einen Schlag kassiert, ich hab noch mit meinem Freund telefoniert, das Handy ist mir aus der Hand gefallen.“ Wer ihn angegriffen hat, weiß er nicht. Er rief die Polizei, der Täter konnte nicht ausgeforscht werden.

Freispruch

Der Richter spricht den Angeklagten frei. „Der Faustschlag ist zwar grenzwertig und übertrieben. Bei einem Angriff muss ich ein gelindes Mittel als Verteidigung verwenden“, erklärt der Richter. „Das Opfer ist allerdings nicht hier, es gibt nur Ihre Aussage und die des Zeugen. Im Zweifel sind Sie also freizusprechen.“ Einen Tipp gibt er noch mit: „Das nächste Mal besser einfach nur hingehen und versuchen, die Situation zu beruhigen.“