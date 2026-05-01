125 Euro bezahlte eine Frau für eine gefälschte Markengeldtasche. „Ich war mir sicher, dass es eine Originalgeldtasche war“, beteuerte die 35-jährige Angeklagte, der am Bezirksgericht Weiz Betrug vorgeworfen wird. „Warum blockieren Sie dann den Chat auf ‚Willhaben‘? Warum geben Sie falsche Daten beim Versand an?“, fragt der Richter.

Die Angeklagte knickt ein. „Zuerst hab ich mir gedacht, es ist echt. Dann hab ich mir gedacht, es könnte sein, weil ich die Geldtasche nicht im Geschäft gekauft hab. Ich kann nicht beweisen, dass sie echt ist. Ich hab aber ein komisches Gefühl gehabt.“ Der Richter kontert: „Auf dieses hätten Sie hören müssen.“

Die 125 Euro überwies die Angeklagte gleich zurück, als die Käuferin schrieb, es sehe nicht original aus. Der Richter bietet ihr eine Diversion an. Sprich die Angeklagte bezahlt Pauschalkosten in Höhe von 180 Euro binnen 14 Tagen. Lässt sie sich innerhalb der nächsten zwei Jahre nichts mehr zuschulden kommen, wird das Strafverfahren vollständig eingestellt und sie kommt ohne Vorstrafe davon.

„‘Willhaben‘ lebt von der Ehrlichkeit der Menschen“, appelliert der Richter am Ende noch.