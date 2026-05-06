Der Kurator der Tourismusschulen Bad Gleichenberg, Christian Schweinzer, spricht von einem Meilenstein und einem Zusammenschluss, der „endlich geschafft“ ist: Die Tourismusschulen und die FH Joanneum in Bad Gleichenberg verzahnen die Kollegausbildung mit dem Bachelorstudiengang Tourismus- und Gesundheitsmanagement.

Kooperation war Knochenjob

Ab Herbst 2026 können die Absolventen des zweijährigen Tourismuskollegs der Privatschulen direkt in das dritte Semester des Bachelorstudiengangs an der FH Joanneum einsteigen und nach verkürzter Gesamtstudiendauer nach insgesamt acht Semestern (vier für Kolleg und vier für Studium) den Titel Bachelor of Arts in Business (BA) erlangen. Die Praxis aus dem Kolleg wird um eine wissenschaftliche Ausbildung erweitert. Damit wollen die Bildungseinrichtungen den Fachkräftemangel im Tourismus, in der Hotellerie und Gastronomie abfedern, erklärt der Direktor der Tourismusschulen, Alfred Tieber.

Diese Kooperation möglich zu machen, sei ein Knochenjob gewesen, erklärt Instituts- und Studiengangsleiterin Eva-Maria Adamer-König – nicht umsonst arbeitete man mehr als 20 Jahre daran. Weil den Kolleg-Absolventen der Gesundheits-Aspekt in ihrer Ausbildung fehlt, müssen diese Kenntnisse im Studium nachgeholt werden. Das soll gleich ab dem Einstieg im dritten Semester nebenbei, auch in Online-Kursen auf Englisch für internationale Studierende, und verstärkt im vierten Semester passieren. Denn im vierten Semester absolvieren die regulären FH-Studierenden ihr Praktikum, das sich die Kolleg-Absolventen ersparen, weil sie Praktika bereits im Kolleg machten. Weitere Inhalte aus dem Wirtschafts- und Tourismusbereich werden den Kolleg-Absolventen im Studium angerechnet.

Angebot für Betriebe

In einem nächsten Schritt wollen Tieber und Adamer-König das Modell Betrieben in der Region präsentieren, denn das Ziel ist, wie Tieber betont, mit der Ausbildung Lust zu machen, im Thermen- und Vulkanland im Tourismus- und Gesundheitsbereich tätig zu werden: „Und wenn uns das nicht gelingt, müssen wir kritisch fragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind“, mahnt Tieber.

Noch könne man schwer abschätzen, wie viele Kolleg-Absolventen ab Herbst die neue Ausbildung starten werden. Tieber geht aber von einem Erfolgsprojekt aus. Und dieses soll nicht das letzte gewesen sein: Man sei bereits in Gesprächen mit der Landesberufsschule Bad Gleichenberg für eine weitere Zusammenarbeit. Das Leistungsangebot sei schon jetzt einzigartig, sind sich die Verantwortungsträger ein.

Von der Krippe zur FH

Bürgermeister Michael Karl freut sich über die Zusammenarbeit der Institutionen und präsentiert Bad Gleichenberg als Bildungsstadt: „Von der Kinderkrippe bis zum FH-Abschluss sind wir hier ein ganz spezieller Ort für Bildung. Eine 5300-Einwohner-Gemeinde mit so einer Schulausbildung wird man kaum woanders finden.“