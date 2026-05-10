„Ich bin oft sehr spät ins Bett gekommen. Aber für mich war das nicht so schlimm“, erzählt Maria Ortner. Die Osttirolerin zog gemeinsam mit ihrem Mann Johann zehn Kinder groß. Auch wenn diese längst außer Haus sind und Johann 2017 verstorben ist, erinnert sich Ortner vor allem am Muttertag gerne an die Zeiten von damals zurück. „Im Oktober 1969 bin ich kurz nach der Hochzeit in das schöne, große Elternhaus meines Mannes in Abfaltersbach gezogen“, schildert Ortner. Dass sie einmal eine große Familie haben möchten, war für die Frischvermählten von Anfang an klar. „Ich habe selber mehrere Geschwister. Aber dass es eines Tages zehn Kinder sein werden, hätten wir nicht gedacht und haben wir so auch nicht geplant“, lacht die 76-Jährige. Eine Tochter und neun Söhne krönten das Glück: Barbara – sie ist mit 55 Jahren die Älteste – Hannes, André, Helmut, Peter, Markus, Bernhard, Georg, Martin und Christoph, mit 40 Jahren der Jüngste.

Auf die Frage, wie sich Haushalt, Kindererziehung, die Landwirtschaft, die die Ortners nebenbei noch stemmten, und die Arbeit im Garten unter einen Hut bringen ließen, antwortet sie gelassen: „Sicher hat man viel zu tun gehabt und es war zwischendurch finanziell herausfordernd. Zwei Waschmaschinen sind normal gewesen, manchmal waren es sogar vier. Und die Wäscheberge mussten damals auch noch gebügelt werden. Aber es ließ sich alles machen. Die Kinder haben uns oft geholfen.“ Während Ortners Mann im örtlichen Sägewerk arbeitete und das Geld nach Hause brachte, blieb seine Frau zuhause. Unterstützung erhielt Ortner von einer guten Freundin, die unweit von ihnen wohnte: „Wenn ich krank war, hat sie sich liebevoll um die Kinder gekümmert.“

Übergroße Töpfe und Pfannen

Das Leben der Eltern war von Verzicht geprägt, das Wohl der Sprösslinge stellten Ortner und ihr Mann stets über ihr eigenes. Zeit für Hobbys hatte die Abfaltersbacherin wenig. „Ich habe gerne genäht und mich um die Blumen rund um das Haus gekümmert. Aber ich habe selten einen Film bis zum Ende schauen können. Das hole ich heute alles nach.“ Gekocht wurde täglich frisch – und das in großen Mengen. Dementsprechend waren auch die Durchmesser der Töpfe und Pfannen. „Darüber lachen wir heute noch. Als die Kinder außer Haus waren, mussten wir erstmal kleinere Töpfe kaufen.“

Auch wenn die Tage lang und die Nächte kurz waren, verlor die zwölfköpfige Familie eines nie aus den Augen: das gemeinsame Lachen und die Wertschätzung untereinander. Vor allem Letztere versuchten alle Kinder am Muttertag zum Ausdruck zu bringen. Während die Mutter die Morgenmesse besuchte, wurde zuhause alles vorbereitet. „Es gab selbstgepflückte Blumen, selbstgebastelte Geschenke oder ein selbstgemaltes Bild und ein Muttertags-Gedicht“, erzählt Ortner. Einen Teil der Basteleien hat sie in einer Kiste aufbewahrt.

Die Kinder haben ihre Eltern stets unterstützt © Kk/privat

Ein Hoch auf das Muttersein

Noch Jahre später hat der Muttertag bei Familie Ortner einen hohen Stellenwert – auch wenn er etwas anders und ruhiger verbracht wird. Doch die Blumen gibt es immer noch. „Sie sind zwar nicht mehr selbstgepflügt, aber ich freue mich dennoch. Am Nachmittag sitzen wir mit meinem Sohn, der für sich und seine Familie einen Teil des Hauses umgebaut hat, bei Kaffee und Kuchen zusammen und schwelgen in Erinnerungen.“

Wenn Ortner auf die Jahrzehnte zurückblickt, huscht ihr ein Lächeln über das Gesicht, die Augen beginnen zu glänzen. Ob sie alles wieder so machen würde? „Ja“, antwortet sie ohne zu zögern. „Ich möchte keines meiner Kinder missen und bin wahnsinnig stolz auf alle. Sie haben ihre Ausbildungen abgeschlossen und gehen einem Beruf nach.“ Sie lässt ihren Blick über den gepflegten Garten schweifen, blickt zum bunten Blumenbeet und sagt mit einem Zwinkern: „Ich möchte nicht eingebildet klingen, aber wir Mütter dürfen uns hin und wieder für all das, was wir leisten, selbst auf die Schulter klopfen.“ Und damit hat sie völlig recht.