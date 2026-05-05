Immer wieder gerät der ehemalige Formel-1-Pilot Adrian Sutil mit dem Gesetz in Konflikt. Die neuesten Vorwürfe lauten laut verschiedenen Medienberichten Betrug und Veruntreuung. Ein Koenigsegg One:1, dessen Wert auf etwa 22 Millionen Dollar beziffert wird, ist aus Sutils Autosammlung spurlos verschwunden.

Mittlerweile soll sogar Interpol eingeschaltet worden sein, der 43-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Seine Anwälte sprechen von möglichen Erpressungen. „Die Botschaft war klar, Autos raus oder es gibt Konsequenzen“, erklärt Anwalt Dirk Schmitz gegenüber der „Auto Motor und Sport“. Weiter ist damit völlig unklar, wo sich das Auto befindet.