Nicht nur aufgrund der fünfwöchigen Zwangspause blicken Fans rund um den Globus mit Spannung auf den Großen Preis von Miami. Das Wetter in Florida sorgt in diesen Tagen aber für zusätzliche Brisanz, scheint es an der Strecke doch ziemlich wild zuzugehen. Bereits am Samstag wurde der Start von 22.00 Uhr MESZ auf 19 Uhr MESZ verschoben, da in der Nähe der Strecke Blitzeinschläge drohen.

Am Sonntagmorgen sah es in Miami äußerst finster aus. Ein Unwetter fegte über das Streckengelände und brachte hohe Niederschlagsmengen. Mehrere Rennställe posteten auf ihren Social-Media-Kanälen Updates zur Wetterlage, zwischenzeitlich wurden Personen im und rund um das Stadion sogar aufgefordert, Schutz zu suchen. Wie nachhaltig das unbeständige Wetter den Grand Prix beeinflusst, ist noch offen. Die Formel 1 will am Rennstart festhalten.

Fixe Regeln für Regenrennen

Das Wetter in Miami kann sich schnell ändern, die Wahrscheinlichkeit für Regen während des Rennens ist aber durchaus hoch. Für diesen Fall sind im neuen Reglement fixe Änderungen vorgeschrieben. So wird die aktive Aerodynamik etwas zurückgefahren und der Boost-Modus deaktiviert. Außerdem wird die elektronische Leistungsabgabe auf 250 Kilowatt begrenzt. Die Temperaturen der Reifendecken für die Intermediates wurden ebenfalls von 60 auf 70 Grad Celsius erhöht. Trotz dieser Änderungen sind echte Regenrennen unter dem neuen Reglement noch eine Art Testlauf, da es kaum Daten dafür gibt.