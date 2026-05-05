Mit scharfer Kritik rückte die Landtagsopposition im Schulterschluss gegen Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und den von ihm entsandten blauen ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner am Dienstag aus. Dass er im Licht von Machtmissbrauch und sexueller Übergriffigkeit mit Kunaseks Vertrauen im Amt bleibe, sei untragbar. Am Nachmittag kam es dann zum Knalleffekt. Landeshauptmann Mario Kunasek hat dem Stiftungsrat erneut die zentrale Frage gestellt, ob er seine Aufgaben noch vollumfänglich erfüllen könne. Diesmal hat Prantner mit einem Nein geantwortet. Die anhaltenden medialen Diskussionen stünden dem ihm Wege. In der letzten Landtagssitzung hatte Kunasek dem von ihm entsandten Stiftungsrat noch das Vertrauen ausgesprochen und dessen Leistungsbilanz gelobt.

Da die medialen Diskussionen weitergehen, habe er konsequenterweise mit sofortiger Wirkung seine Funktion als Stiftungsrat zurücklegen, vermeldete das Büro des Landeshauptmannes. Mario Kunasek hat diese Entscheidung zur Kenntnis genommen: „Da Prantner der Stiftungsrat aller Steirerinnen und Steirer ist, dieser jedoch mit Widerständen von weiten Teilen der Landespolitik konfrontiert war, sehe ich die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Interesse des Landes nicht mehr gegeben. An seinem Rückzug sollten sich auch andere Stiftungsräte am Küniglberg ein Beispiel nehmen!“

Auch ÖVP hatte sich schon distanziert

Im Vorfeld waren SPÖ, Grüne, KPÖ und Neos bei einem Pressegespräch mit einer Breitseite gegen Kunasek und Prantner aufgetreten. Sie kündigten weitere Initiativen im Landtag sowie eine Anfrage nach Informationsfreiheitsgesetz an, um mehr Licht in die Affäre rund um den Stiftungsrat zu bringen. Auch Geschäftsbeziehungen zwischen dem Land und Prantners Agentur wollten sie ausloten. Auch der Koalitionspartner hat sich vom steirischen Stiftungsrat schon distanziert. Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom (ÖVP) zeigte sich überrascht, dass Prantner nicht schon nach dem ersten Gespräch mit Kunasek von sich aus die Konsequenzen gezogen hatte.

Mit Prantner ist in diesen turbulenten Wochen der erste ORF-Stiftungsrat zurückgetreten. Er war indes nicht der einzige, dem der ORF-Redakteursrat das Misstrauen ausgesprochen hatte.