Vier Stiftungsräten hat der ORF-Redakteursrat Mitte April das Misstrauen ausgesprochen: Dem roten Vorsitzenden Heinz Lederer und dessen schwarzem Stellvertreter Gregor Schütze, die sich rund um den Rücktritt von ORF-General Roland Weißmann nicht mit Ruhm bekleckert haben. Außerdem haben sie auch mit schiefer Optik zu kämpfen. Die Lobbyisten beraten Unternehmen, die in Geschäftsbeziehungen oder im Wettbewerb mit dem ORF stehen, in dessen oberstem Kontrollgremium beide sitzen. Auch zwei blaue Stiftungsräte trifft dieses Misstrauensvotum: Den Scharfmacher Peter Westenthaler und den steirischen Vertreter im Gremium, Thomas Prantner. Letzterer sah sich ja zuletzt mit belastenden Medienberichten über seine Zeit als ORF-Manager konfrontiert. Sowohl seine Sex-Chatnachrichten an eine ORF-Mitarbeiterin, als auch seine Memos über seine Machtspiele für seine Karriere und seine Bearbeitung von FPÖ-Interventionen sorgten für Schlagzeilen.

Für SPÖ-Chef Max Lercher Grund genug, im Landtag die nächste Attacke gegen den blauen Stiftungsrat und dessen „Erfinder“ Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) zu reiten. In einer neuerlichen Dringlichen Anfrage forderte er die Abberufung Prantners und spricht von einem „Bild eines systematischen Fehlverhaltens, das moralisch und politisch für das Land Steiermark nicht tragbar erscheint. Alle Berichte der letzten Wochen zeichnen ein Bild von einem Mann, der bereit ist, das eigene Fortkommen über die Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und den Gebührenzahlern zu stellen“.

SPÖ-Chef Max Lercher fordert den Abgang Prantners © Sp/koenig

Opposition geschlossen gegen Blau, ÖVP geht auf Distanz

Neos, KPÖ und Grüne stimmten zuvor per Aussendungen ein: Prantner sei untragbar. Dass Kunasek ihm angesichts der Vorwürfe sein Vertrauen ausspricht, sei ein Skandal und zeige, dass er der Verantwortung seines Amtes nicht gewachsen sei. Vom Koalitionspartner gab es keine Schützenhilfe für Kunasek. Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom (ÖVP) richtete im Vorfeld aus: „Ich bin überrascht über die Entscheidung des ORF-Stiftungsrates Prantner.“ Darüber also, dass er nicht den Hut genommen hat: „Für mich ist klar, es braucht eine restlose und lückenlose Aufklärung. Das gilt für alle erhobenen Vorwürfe innerhalb des ORF.“ Bemerkenswert: Bei der ORF-Debatte am Abend glänzte fast das ganze ÖVP-Regierungsteam mit Abwesenheit, die Schwarzen meldeten sich auch nicht zu Wort: Ein unmissverständliches Signal.

Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom geht auf Distanz zum Koalitionspartner © Klz / Stefan Pajman

Landeshauptmann Mario Kunasek blieb bei der Beantwortung der SPÖ-Anfrage seiner Linie treu. Er könne ihn laut Expertise des Landesverfassungsdienstes gar nicht abberufen. Er habe das Gespräch mit Prantner gesucht und geführt. Es gebe keine Vorwürfe, die ihn straf- oder zivilrechtlich belasten. Prantner habe ihm versichert, er könne seine Aufgaben als steirischer Stiftungsrat vollumfänglich erfüllen. Der FPÖ-Chef gibt seinem „ORF-Verbindungsoffizier“ also die volle Rückendeckung.

Kunaseks Gegenattacke richtete sich schließlich über die Bande gegen sein rotes Gegenüber Lercher. Er kritisierte den Vize-Kanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ), der trotz „eines ORF im Dauerkrisenmodus auf Tauchstation“ bleibe. In einem holte er Babler aber auch für sich in den Zeugenstand: Er habe in der ZiB erläutert, „es gibt gar keine Abberufungsmöglichkeit. Es ist ein unabhängiges Gremium.“ Der Landeshauptmann bekräftigte schlussendlich: „Ja, es braucht endlich eine Entpolitisierung des ORF – im Sinne der Gebührenzahler.“