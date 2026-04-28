„Und ich verstehe nicht, warum Sie diesen Herrn nicht einfach abberufen ...“, bedrängte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker im Nationalrat den roten Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler. Er forderte den Kopf des von der SPÖ entsandten, höchst umstrittenen Stiftungsratsvorsitzenden im ORF, Heinz Lederer. Dessen Beratungstätigkeit als Lobbyist für Unternehmen, die in Geschäftsbeziehung zum ORF stehen, in dessen Stiftungsrat er sitzt, hat tatsächlich einen fahlen Beigeschmack. Die Optik um den schwarzen Vize im Stiftungsrat und Consulter Gregor Schütze ist nicht minder schief.

In der Steiermark fordert hingegen SPÖ-Chef Max Lercher den FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek auf, er möge doch den schwer belasteten, blauen Stiftungsrat Thomas Prantner abberufen. Kunasek blockt hier ab, was seine Parteifreunde im Bund fordern. Nein, er könne den Stiftungsrat rechtlich gar nicht abberufen. Und: Prantners Leistungsbilanz bestätige, was ihm dieser versichert habe. Er könne seine Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen.

Was war seine Leistung?

Im Bund fordert die FPÖ die Abberufung, in der Steiermark sagt sie, dies sei gar nicht möglich. Ein atemberaubender Spagat. Aber was ist Prantners Leistungsbilanz? Er war einst als ORF-Manager laut eigenen Memos der FPÖ beim Abarbeiten von ORF-Interventionen so dienlich, dass sie ihm abgeraten haben, der Partei beizutreten. Er sollte „unabhängig“ ein blauer Trojaner bleiben. Er trieb persönliche Machtspielchen am Küniglberg und schickte einer ORF-Mitarbeiterin per Chat deftige Sex-Nachrichten. Man einigte sich außergerichtlich. Die Dame fühlte sich im Nachhall des Streits aufs berufliche Abstellgleis gestellt und klagte den Dienstgeber. Man einigte sich außergerichtlich. Der ORF blutete: kolportiert sind 200.000 Euro. Ein veritabler Flurschaden nach Prantners Abgang. Bezahlt haben dafür wir, das Publikum, per „Zwangsabgabe“, wie die Freiheitlichen es stets formulieren.

Reformieren, aber nicht zum Grundfunk nach blauer Fasson

Dass die FPÖ moralische Standards überall nur nicht in den eigenen Reihen einfordert, ist evident. Dass Blau den ORF sturmreif schießen will, um mit alternativen Medien noch mehr Einfluss zu nehmen, auch. Der Küniglberg liefert den Freiheitlichen aktuell aber alle Munition dafür. Höchste Zeit also für eine Reform und das Ende der Parteilichkeit im ORF. Doch diese sollte sicherstellen, dass der Öffentlich-Rechtliche nicht zum „Grundfunk“ nach blauer Fasson zusammengestutzt wird. Denn wie diese aussieht, zeigt die Affäre Prantner.