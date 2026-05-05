Nichts für schwache Nerven war das erste Viertelfinalduell der Best-of-Three-Serie zwischen dem SC kelag Ferlach und UHK Krems. Nicht weniger als zwei Verlängerungen, zwei Durchgänge im Siebenmeterwerfen und insgesamt 91 Tore bekamen die Zuschauer am Samstag in der Ballspielhalle Ferlach zu sehen. Am Ende holten die Heimischen gegen den erklärten Angstgegner einen hauchdünnen 46:45-Sieg und haben nun zwei Möglichkeiten, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt ins Halbfinale einzuziehen. Wenngleich die Aufgabe, besonders im zweiten Duell am Mittwoch (19.30 Uhr) in Niederösterreich, fast unlösbar erscheint.

Die Kremser waren im Grunddurchgang die beste Heimmannschaft der HLA, bei elf Spielen vor heimischem Publikum stehen neun Siege, ein Unentschieden und lediglich eine Niederlage zu Buche. Auch die Mannschaft von Trainer Robert Begus kam Ende Februar auswärts mit 23:33 unter die Räder. Überhaupt konnten die Büchsenmacher zum letzten Mal im Aufstiegsjahr 2016 in Krems einen Sieg feiern. Das einzige, was für die Ferlacher spricht, ist eine Statistik der HLA selbst, die besagt, dass seit der Einführung des Best-of-Three-Formats rund drei Viertel aller Serien bereits nach dem zweiten Spiel entschieden werden.

„In Krems wird es extrem schwer. Trotzdem, der Druck liegt aktuell bei Krems, vielleicht können wir das für uns nutzen. Wir erwarten von Beginn an eine sehr aggressive Kremser Mannschaft. Daher wird es darauf ankommen, nicht zu früh in Rückstand zu geraten. Je länger wir das Spiel offen halten können, desto größer wird unsere Chance“, weiß auch Florian Ploner, der mit sieben Toren nach Toni Perkusic (14) und Tine Gartner (8) drittbester Scorer in Spiel eins war.

Gasper Dobaj war der große Held im Siebenmeterwerfen © Stefan

Großen Respekt zollt auch Walter Perkounig den Kremsern, für den Obmann sind sie „das spielerisch stärkste Team der Liga. Sie machen fast gar keine technischen Fehler, lassen den Ball extrem schnell laufen. Nicht umsonst sind sie amtierender Meister und Cup-Sieger. Dazu kommt, dass ihr Coach, Ibish Thaqi, ein wahrer Taktikfuchs ist, seine Mannschaft sehr gut auf den jeweiligen Gegner einstellt.“

Damit schon am Mittwoch der geschichtsträchtige Halbfinaleinzug gelingt, brauche man erneut eine sehr gute Chancenverwertung sowie starkes Goaltending. „Wir sind noch nicht zufrieden, wollen endlich ins Halbfinale“, zeigt sich Ploner vor Spiel zwei optimistisch. Bei einer Niederlage würde das entscheidende Duell um den Aufstieg am Samstag (18.30 Uhr) stattfinden.