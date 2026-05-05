Das US-Magazin Forbes hat zu Wochenbeginn wieder die jährliche Milliardärsliste veröffentlicht: Es geht um die Reichsten der Reichen – und die Zahlen fallen einmal mehr schwindelerregend aus. So gibt es laut Forbes-Berechnungen weltweit mittlerweile 20 Personen, die auf ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar kommen. Zum Vergleich: 2025 waren es noch 15. Im Jahr 2018 gelang es Amazon-Lenker Jeff Bezos als erstem Menschen überhaupt, diese Marke im Forbes-Ranking zu durchbrechen.

Auch sonst präsentiert sich das Forbes-Ranking einmal mehr als Zahlenwerk der Superlative. „Eine Rekordzahl von 3428 Unternehmern, Investoren und Erben steht dieses Jahr auf der Liste der Weltmilliardäre, 400 mehr als im Jahr 2025“, wird seitens des Magazins hervorgehoben. „Anders ausgedrückt: Der Planet hat in den letzten 12 Monaten jeden Tag mehr als einen neuen Milliardär hinzugewonnen.“ Zusammengenommen kommen sie auf ein Rekordvermögen von 20,1 Billionen US-Dollar, das sind um vier Billionen US-Dollar mehr als noch 2025. Die meisten Milliardäre haben die USA mit einem Rekordwert von 989. China, einschließlich Hongkong, folgt mit 610 und Indien (229) mit Abstand an dritter Stelle.

„Musk ist um 497 Milliarden Dollar reicher als vor einem Jahr“

Nach Ländern betrachtet, liegen die USA weit vorne. 15 der 20 reichsten Menschen der Erde leben demnach in den Vereinigten Staaten – und der Großteil von ihnen ist im Technologiesektor groß – und eben reich – geworden.

An der Spitze thront unangefochten Elon Musk. Er führt die diesjährige Liste mit einem Rekordvermögen von 839 Milliarden US-Dollar an. „Alles in allem ist Musk schätzungsweise 497 Milliarden Dollar reicher als vor einem Jahr", heißt es bei Forbes. Die Geschwindigkeit seines Vermögensaufbaus ist nicht minder spektakulär: Musk sei im vergangenen Oktober der erste Mensch gewesen, der ein Vermögen von 500 Milliarden Dollar erreichte. Wie kommt’s? Im vergangenen Jahr habe Musk „eine Reihe von Meilensteinen erreicht, da die Tesla-Aktie gestiegen ist und er SpaceX durch eine Reihe von Deals zu immer höheren Bewertungen manövriert hat", wird im Magazin dazu ausgeführt.

Hinter Musk finden sich die Google-Gründer Larry Page (geschätzter Wert von 257 Milliarden US-Dollar) und Sergey Brin (237 Milliarden US-Dollar). Dahinter folgen mit Jeff Bezos von Amazon (224 Milliarden Dollar), Mark Zuckerberg von Meta (222 Milliarden) und Larry Ellison von Oracle (190 Milliarden) weitere Tech-Milliardäre. Sie profitieren allesamt von den Börsenhochs der letzten Zeit bzw. den allgemein stark gestiegenen Unternehmensbewertungen in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Ihre Unternehmensanteile haben dadurch entsprechend an Wert zugelegt, was sich in der Forbes-Liste widerspiegelt.

Als reichste Europäer werden der Franzose Bernard Arnault und seine Familie vom Luxuskonzern LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton mit 171 Milliarden Dollar ausgewiesen.

Diese Österreicher finden sich im Forbes-Milliardärsranking

Und Österreich? In Summe sind acht Österreicher auf der Milliardärs-Liste zu finden – mit Mark Mateschitz, der durchgerechnet 49 Prozent am Energydrink-Konzern Red Bull besitzt, ist einmal mehr der reichste Österreicher und laut Forbes auch weltweit die Nummer 43. Das Vermögen des 33-Jährigen wird mit 45,8 Milliarden Dollar angegeben. Zum Vergleich: 2025 waren es 40,6 Milliarden, 2024 rund 39,6 Milliarden und 2023 rund 34,7 Milliarden Dollar. Als zweitreichster Österreicher wird bei Forbes Johann Graf (79) geführt. Der Gründer und Alleinaktionär des Glücksspielkonzerns Novomatic kommt auf elf Milliarden Dollar – das bedeutet weltweit Platz 293.

Weitere Österreicher im Forbes-Ranking: Der Investor Georg Stumpf (53), der u. a. den Millenium Tower in Wien hochgezogen hat, kommt auf ein Vermögen von 9,7 Milliarden Dollar. Weltweit ist er damit auf Rang 359 zu finden.

Reinold Geiger (78), Leiter des französischen Kosmetikhändlers L’Occitane, wird auf rund vier Milliarden Dollar taxiert. Wolfgang Leitner (72), langjähriger Vorstandschef und heutiger Aufsichtsratspräsident der steirischen Andritz AG, wird bei Forbes mit 3,8 Milliarden Dollar Vermögen bewertet. Mit durchgerechnet 31,5 Prozent der Anteile ist er größter Einzelaktionär des weltweit tätigen Grazer Technologiekonzerns.

Auch Toto Wolff wird gelistet: Mit einem Vermögen von 2,7 Milliarden Dollar ist der 54-jährige Chef des Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Teams in der Liste auf Rang 1560 zu finden. Wolff hält auch Anteile am Formel-1-Team.

Ulrich Mommert (85) und seine Familie (Lichtsysteme-Konzern ZKW) werden mit 1,7 Milliarden Dollar angeführt, Michael Tojner (59) – u. a. Varta – mit 1,6 Milliarden.