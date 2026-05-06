Es ist nicht selbstverständlich, dass einem fremden Team die heiligen Hallen des eigenen Vereins gezeigt werden. Wenn jedoch ein NFL-Team anklopft, dann öffnet man gerne Tür und Tor, um zu zeigen, welchen Stellenwert American Football bei den Graz Giants hat. So ist es jüngst geschehen, als eine kleine Abordnung der Indianapolis Colts ihre Österreich-Reise mit einem Besuch im Stadion Eggenberg gestartet hat – inklusive Lokalaugenschein bei den Giants. „Wir waren auf dem Feld und diese Atmosphäre ist unglaublich. Wir haben in Indiana keine Berge und nicht diese Landschaft. Ein Spiel in diesem Stadion zu sehen, ist sicher sehr cool“, erklärt Ben Guerrero, „Global Brand Manager“ bei den Indianapolis Colts.

Raimann als Vorbild

Gemeinsam mit Colin Renk (VP des International Center Indianapolis) will der US-Amerikaner für sein Team Beziehungen nach Europa knüpfen. Die Colts sind eines von sechs Teams in der teuersten Sportliga der Welt, das die exklusiven Marketingrechte in Österreich hält. Kein Wunder, spielt mit Bernhard Raimann doch das rot-weiß-rote Aushängeschild als Left Tackle für das Team aus Indiana. „Wir haben schon eine besondere Verbindung zu Österreich. Bernhard Raimann ist enorm stolz auf seine Heimat und das ist cool für uns zu sehen. Die meisten in unserem Kader kommen aus den USA, umso schöner ist es zu sehen, wenn Bernhard von Österreich erzählt“, sagt Guerrero. Und das Colts-Duo möchte es gar nicht ausschließen, dass der nächste Raimann im Nachwuchs der Graz Giants umherläuft. „Alles hier erinnert mich an meine Heimatstadt in Indiana, die direkte Nachbarschaft zum Stadion, diese Leidenschaft im ganzen Verein. Genau das benötigt es, um Menschen für den Sport zu gewinnen“, so Renk.

Denn internationale Spieler drängen nach und nach in die NFL, was nicht nur am Beispiel Raimann zu sehen ist. Jüngst wurde etwa der deutsche Tight End Marlin Klein in der zweiten Runde des Drafts von den Houston Texans ausgewählt. Geschichten, die es in Zukunft öfter geben soll, wenn es nach Guerrero gehen soll. „Vielleicht gibt es hier einen jungen Spieler, der super athletisch ist und Fußball spielt, aber nie an Football gedacht hat. Wenn er dann sieht, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, um sein Talent zu zeigen, dann wäre das natürlich großartig. Bernhard (Raimann, Anm.) war zunächst Receiver, dann Tight End und jetzt ist er in der Offensive Line. Es gibt so viele Möglichkeiten in einem Football-Team.“

Gemeinsame Meisterfeier?

Beide zeigten sich nicht nur von den Gegebenheiten in Eggenberg begeistert, sondern auch von den zahlreichen Ehrenamtlichen innerhalb der Giganten. „Als wir hier herumspaziert sind, hat jeder mit jedem abgeklatscht und sich super verstanden. Es ist wunderschön zu sehen, wie stolz jeder das Logo der Giants trägt. Genauso ist es auch bei den Colts“, verrät Renk, der ebenso wie sein Landsmann Guerrero auf einen Ausbau der internationalen Zusammenarbeit im American Football setzt. Nach den „International Games“ in Deutschland könnten sich beide auch ein Spiel in Wien vorstellen. „Bernhards Gesicht zu sehen, wenn er in Österreich ein Spiel absolvieren würde, wäre ganz speziell. Das würde ihm viel bedeuten. Natürlich liegt die Entscheidung bei der NFL, aber es wäre eine super Möglichkeit, die Begeisterung hierzulande zu steigern“, sagt Guerrero, der gleich mit einem Zwinkern nachfragt: „In Graz bringt ihr locker 80.000 ins Stadion, oder?“

Sportlich warten übrigens beide Teams ähnlich lange auf den ganz großen Erfolg. Die Colts holten zuletzt 2006 den Super Bowl, die Giants krönten sich 2008 das letzte Mal zum österreichischen Meister. Deshalb wurde auch gleich ein Deal vorgeschlagen. „Wenn ihr heuer gewinnt, ladet ihr uns zu eurer Meisterfeier ein, und wenn wir gewinnen, kommt ihr zu uns, oder?“, fragte Renk. Bei dieser Frage musste die Giants-Abordnung um Geschäftsführerin Sandra Lang und Sportdirektor Christoph Kipperer nicht lange überlegen: „Deal!“