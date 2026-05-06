Weithin sichtbar ist der mehr als 16 Meter hohe Übungsturm beim neuen Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Köflach in der Poststraße. Markant ist darauf die in die Fassade eingeschalte Silhouette eines Lipizzaners – eine Idee von Helmut Linhart, dem Bürgermeister der Pferdestadt Köflach. Wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung mit einem großen Fest am 9. Mai bekam die Kleine Zeitung einen exklusiven Einblick in das moderne Feuerwehrhaus. 1300 Quadratmeter ist das Einsatzgebäude groß, im Obergeschoss gibt es zusätzlich 250 Quadratmeter an Lagerfläche für Ausrüstungsgegenstände.

Besonders markant: Der mehr als 16 Meter hohe Turm mit des Rüsthauses, der für Übungen genutzt wird © KLZ / Rainer Brinskelle

Abschnittsbrandinspektor und FF-Kommandant Markus Murgg und sein Stellvertreter Johann Bernsteiner sind stolz auf ihr neues „Zuhause“: „Beim alten Feuerwehrhaus waren wir teils nicht mehr am aktuellsten Stand, etwa bei den Umkleidesälen. Jetzt haben wir endlich auch den Platz, den wir uns schon seit Jahren gewünscht haben.“ Alleine die 40 Meter lange Fahrzeughalle hat eine Grundfläche von rund 500 Quadratmetern. Dort untergebracht sind etwa die Drehleiter (DLK) – Köflach ist für den Bereichsfeuerwehrverband auch die Stützpunktfeuerwehr für die Drehleiter –, das moderne Hilfslöschfahrzeug (HLF) und die beiden Tanklöschfahrzeuge.

Aussehen und technische Funktionalität

Am 6. Oktober 2024 wurde der Spatenstich für das Großprojekt gesetzt. „Am nächsten Tag sind die ersten Baumaschinen aufgefahren. Und am kommenden Samstag ist nun die offizielle Übergabe“, freut sich Murgg. Die Feuerwehr war dabei von Beginn an in die Pläne involviert, wie der Kommandant betont: „Wir waren seit dem Umdrehen des ersten Grashalms hier immer dabei. Für das Aussehen war die Gemeinde zuständig, für die technische Funktionalität waren wir als Feuerwehr verantwortlich.“

Neben einem großen Sitzungssaal, einer Küche, einem eigenen Jugendraum sowie einer allgemeinen und einer Atemschutz-Werkstatt gibt es natürlich auch einen Kommandoraum. In den großflächigen Umkleideräumen – natürlich getrennt für Feuerwehrmänner und -frauen – können im Einsatzfall rasch die Uniformen angezogen werden. Dorthin gelangt man übrigens nur über einen sogenannten „Schwarz-Weiß-Bereich“, in dem etwa die kontaminierte Ausrüstung und Kleidung nach Einsätzen gereinigt wird. Aktuell zählt die FF Köflach 73 aktive Mitglieder und Jugendliche – darunter zehn Frauen und zwei Mädchen – sowie fünf Ehrenmitglieder.

Von weithin ein Blickfang ist der Rüsthausturm, von dem aus 16 Metern Höhe über das rund 6000 Quadratmeter große Gelände rund um das Rüsthaus geblickt werden kann. Der dient als reiner Übungsturm, wie Kommandant Murgg erklärt: „Hier können wir Menschenrettungen, Absturzsicherung und den Einsatz der Drehleiter üben. Auch für Atemschutzübungen ist der Turm perfekt.“

„Kann nur gemeinsam verwirklicht werden“

Großen Dank richten Murgg und Bernsteiner an Bürgermeister Helmut Linhart und das Land Steiermark: „Ein Projekt dieser Größenordnung kann nur verwirklicht werden, wenn alle zusammenhalten.“ Finanziert werden die 7,5 Millionen Euro vom Land (4 Millionen Euro) und der Stadtgemeinde Köflach (3,5 Millionen Euro), auch die Feuerwehr selbst trägt einen Anteil der Kosten.

Auch die Uhren passen zum Rüsthaus © KLZ / Rainer Brinskelle

Am Samstag, dem 9. Mai, wird das Rüsthaus offiziell an die Mannschaft übergeben. Gefeiert wird das mit einem Tag der offenen Tür samt großem Fest ab 11 Uhr. Für Kinder ist die Bergrettung mit Kistenstapeln zum Klettern dabei, es gibt eine Hüpfburg und bis 14 Uhr werden auch Feuerlöscher überprüft. Um 13.30 Uhr hat sich die Rettungshundebrigade mit einer Vorführung angesagt. Das Festprogramm wird um 15 Uhr vom Spielmannszug aus Giengen eröffnet, die Glasfabriks- und Stadtkapelle Köflach gibt Platzkonzerte. „Ab 18 Uhr sorgen Ligist 3 und die Alpenoberkrainer für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist natürlich schon ab Mittag gesorgt“, betont Murgg.